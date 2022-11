Calcio

Osimhen, Kvaratskhelia e non solo. Da Vicario a Lookman: la Top 11 dopo la 15^giornata di Serie A

SERIE A - E' iniziata la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Strapotere Napoli nelle prime 15 giornate, il Milan insegue a -8. Abbiamo stilato la Top 11. Quattro partenopei: i pilastri Kim e Lobotka, oltre agli straordinari Kvaratskhelia e Osimhen. Non ci sono quindi solo gli uomini di Spalletti. Milan, Inter, Juventus, Atalanta ed Empoli le altre formazioni rappresentate.

00:03:17, 14 minuti fa