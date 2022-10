Nel tardo pomeriggio di giovedì 27 ottobre,, difensore del Monza, assieme ad altre sei persone, ha subito l'aggressione di un uomo 46enne afflitto con problemi psichici all'interno del centro commerciale di Assago. Un dipendente del Carrefour l'unica vittima. Marí, invece, che era in compagnia della moglie e del figlio, ha subito una coltellata alla schiena. A bloccare e a disarmare l'aggressore è stato l'ex calciatoreche lo ha consegnato ai Carabinieri. Nella mattinata di oggi, in anestesia totale, il giocatore dei brianzoli è stato sottoposto a un intervento di sutura dei muscoli della schiena che è riuscito molto bene. Almeno due mesi prima di rivederlo in campo , mentre i compagni sotto shock hanno chiesto insieme alla dirigenza di rinviare la prossima partita contro il Bologna. L'umore della squadra è stato ben espresso da Matteo Pessina , il capitano. In seguito, è giunto anche il messaggio di Marí, dal proprio letto d'ospedale.