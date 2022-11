Napoli, che ha battuto con un poker il Sassuolo. Torino e Salernitana sorpredono Milan e Lazio, la Juve vince a Lecce con Fagioli e la "Next Gen", l'Inter passeggia con la Samp. Abraham in un periodo nero, ennesimi gravi errori della classe arbitrale. Ma vediamo insieme chi è stato il protagonista principale. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio. La dodicesima giornata di Serie A ha visto ancora una volta l'acuto delche ha battuto con un poker il Sassuolo. Torino e Salernitana sorpredono Milan e Lazio,e la "Next Gen", l'Inter passeggia con la Samp. Abraham in un periodo nero, ennesimi gravi errori della classe arbitrale. Ma vediamo insieme chi è stato il protagonista principale. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…al rullo compressore chiamato Napoli

Ad

Non c’è modo e non c’è tempo di fermarsi. Quattro gol al Sassuolo, decima vittoria su 12 giornate (e due pareggi nelle altre due), già 30 reti messe a referto. Il Napoli di Spalletti è un martello che picchia ritmato su di un chiodo che non ha limiti di spazio e di profondità. Tripletta di un super Osimhen e sigillo del magico “Kvaradona”: la festa degli Azzurri è completa, l’entusiamo è alla stelle ed inizia ad essere travolgente. Solo la pausa per il Mondiale può complicare i piani di una squadra che – altrimenti – non ha più nulla da temere. Solo applausi.

Serie A Inzaghi: "Questa Inter mi diverte. Brozovic con la Juve? Spero di sì" 29/10/2022 ALLE 21:40

Spalletti: "I complimenti di Klopp? Qua nessuno è fesso"

Voto 9…a Torino e Salernitana, colpacci di un certo peso

La domenica dei colori granata. Juric batte Pioli in casa, Nicola regola Sarri all’Olimpico. Torino e Salernitana strappano due “scalpi” pesanti e interrompono la marcia di Milan e Lazio. Djidji e Miranchuk da una parte, Candreva, Fazio e Dia dall’altra. Due successi che hanno un peso enorme sul campionato di Torino (ora nono) e Salernitana (ora decima). Le idee dei due club, le raffinatezze di giocatori forti e pronti, il carisma dei due mister. Piemontesi e campani rappresentano due belle realtà da apprezzare.

Voto 8…alla Roma, che sbanca Verona e sorpassa la Lazio prima del derby

Una vittoria ben più meritata di quanto dica il punteggio e il minutaggio dei gol segnati. La Roma di Mourinho vince con merito contro il Verona e, pur sprecando la solita enorme quantità di palle gol, si assesta al quarto posto in classifica, superando la Lazio di un punto. Non esisteva modo migliore di approcciarsi alla settimana del derby capitolino. Zaniolo ha ritrovato il gol, Volpato si è rimesso in luce, la squadra giallorossa ha confermato di essere molto competitiva. Un Halloween da ricordare.

Voto 7…alla Juventus di Nick Fagioli e dei giovani (per emergenza)

Assist di Iling-Junior, tiro a giro “delpieresco” di Nicoló Fagioli. La Juventus sbanca Lecce, infila la terza vittoria consecutiva in campionato e si gode il progresso di tanti giovani, lanciati nella mischia in questo momento di estrema emergenza. Avrebbero trovato spazio comunque? Non lo sappiamo, ma ne dubitiamo. Resta il fatto che questa Juventus “Next Gen” – nonostante le tante assenze - sta piano piano trovando continuità. Domenica sera la sfida all’Inter darà molte risposte sul campionato che si appresterà a fare questa Juve.

Voto 6…all’Inter, che fa il suo dovere e prende ritmo

Sufficienza solo perche l’impegno era molto agevole. Sarebbe almeno un 6,5. L’Inter di Simone Inzaghi batte anche la Sampdoria, si impone 3-0 e si gode la sua settimana perfetta dopo il passaggio del turno aritmetico ottenuto in Champions League. Un’Inter tosta, determinata, concentrata, che ha ritrovato alchimia, voglia, giocate e qualità. La sfida alla Juventus si appresta ad essere decisiva, ma la formazione nerazzurra arriva a questo appuntamento nel migliorei dei modi. Il ritmo è quello ideale.

Inzaghi: "Lukaku? Un rallentamento che non ci voleva"

Voto 5…al Monza, che cade in casa col Bologna

Terzo ko in fila per Palladino e classifica che torna a farsi preoccupante. Il Monza viene sconfitto 2-1 in casa dal Bologna, in rimonta. Una settimana difficilissima per i brianzoli, colpiti dal brutto episodio occorso a Pablo Marí e incapaci di reagire con la forza del gruppo. Il calendario dice Verona, Lazio e Salernitana: il Monza deve chiudere bene questo 2022 per non affrontare la sosta mondiale in preda alle paure.

Ferguson esulta per il gol in Monza-Bologna - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Voto 4…al Milan di un Leao sprecone

Crolla la squadra di Pioli all’Olimpico Grande Torino. Secondo ko in campionato dopo quello subito dal Napoli, ma dal sapore ben diverso. Sí, perché il Milan è stato annientato dal pressing granata e si è spento dopo aver sprecato due colossali chance per passare in vantaggio nei primi minuti con Leao. Una sconfitta che può avere anche effetti benevoli su una squadra a volte un po’ troppo piena di sé stessa. Nelle prossime ci sono Spezia, Cremonese e Fiorentina: non ci sono più margini per sbagliare, visto che ora la vetta dista giá sei punti.

Voto 3…alla vena realizzativa di Tammy Abraham

Quando un attaccante entra in un periodo negativo ci sono pochi rimedi utili. Qua siamo nello psicodramma. Tammy Abraham sta facendo disperare tanti tifosi della Roma e tanti suoi supporter al fantacalcio. La porta si restringe, la visuale peggiora, la mira scarseggia. I due pali colpiti contro il Verona (uno a porta totalmente vuota) fotografano alla perfezione il momento vissuto dall’attaccante inglese, ormai imprigionato nella paura di sbagliare. Servirà un grande lavoro psicologico di Mourinho per sbloccarlo.

Voto 2…a Dawidowicz e Nikolaou, falli senza senso

Il classico caso in cui interventi sconclusionati si trasformano in cartellini rossi e convergono in sconfitte. Hellas Verona e Spezia hanno da recriminare sulle espulsioni scellerate subite da Dawidowicz e Nikolaou. Interventi rudi, imprudenti, poco sensati, che in epoca VAR non possono avere altro esito. Venti e liguri pagano degli errori individuali e collezionano altre due sconfitte.

Voto 1…allo Spezia che si è perso

Un solo punto conquistato nelle ultime cinque giornate. La classifica della squadra di Gotti piange. Lo Spezia viene battuto nel finale dalla Fiorentina e non si scrolla di dosso le inseguitrici di bassa classifica. Nemmeno il Picco sembra essere più un fattore per una formazione in balía dell’avversario. La formazione ligure si è persa e non pare avere stimoli per ritrovarsi. I tanti errori sottoporta sono un alibi parziale: questo Spezia deve ritrovare compatezza per poter ambire alla salvezza.

Voto 0…ad Abisso e Manganiello, la sagra degli errori inconcepibili

In Torino-Milan non vista una spinta gigantesca e plateale di Messias su Buongiorno in occasione del gol rossonero. In Lazio-Salernitana cartellino giallo severo, fiscale ed evitabile per Milinkovic-Savic che – diffidato – salterà il derby di Roma. Altre due decisioni che lasciano sconcertati e che pongono interrogativi reali sulla competenza di una classe arbitrale spesso criticata. Si può fare di meglio con l’aiuto della tecnologia? Certamente sí.

Klopp: "Napoli incredibile, può arrivare in finale"

Serie A Napoli-Sassuolo 4-0, pagelle: Osi-Kvara, l'oro azzurro 29/10/2022 ALLE 15:18