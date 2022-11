Napoli, che ha battuto l'Empoli e ha approfittato del passo falso del Milan a Cremona. L'Inter vince, convince e si rialza, la Lazio fatica col Monza, la Juve piega il Verona. Malissimo la Sampdoria. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nell'ultimo turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio. La quattordicesima giornata di Serie A ha visto un ulteriore allungo in vetta delche ha battuto l'Empoli e ha approfittato del passo falso dela Cremona.vince, convince e si rialza, la Lazio fatica col Monza,piega il Verona. Malissimo la Sampdoria. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…all’Inter, che si rialza e disintegra il Bologna

Dimarco, capace di realizzare una super doppietta col suo mancino. Inzaghi sorride e si rigenera: il Napoli è distante, le altre no. L’Inter c’è. 6-1, che avrebbe potuto essere ancora più largo. L’Inter si rialza dal brutto ko di Torino e riversa la sua “fame” di rivincita sul malcapitato Bologna, travolto a San Siro. Grande reazione dei nerazzurri , che non hanno barcollato nemmeno dopo il fortunoso gol di Lykogiannis. Tre grandi protagonisti nel match: Edin Dzeko, autore di una rete sublime, Hakan Calhanoglu, perfetto in una ennesima grande prova da leader del centrocampo,. Inzaghi sorride e si rigenera: il Napoli è distante, le altre no. L’Inter c’è.

Voto 9…a un Lecce vivace, frizzante e vincente

La prima vittoria in casa per i salentini in questo campionato. Cercata, meritata, voluto, contro un’Atalanta deludente e a tratti incapace di coprirsi dalle sfilettate in velocità della squadra di Baroni. Il ritorno al gol di Duvan Zapata non ha riaperto una partita segnata dal gran primo tempo del Lecce, che ora ha un rassicurante +5 sulla zona retrocessione. I giallorossi offrono un bel calcio, hanno individualità interessanti e nella categoria non temono il confronto con nessuno. Dopo il bel pareggio di Udine, ecco quest’altro passo in avanti. Chiudere bene in casa della Samp nell’ultimo turno pre Mondiale significherebbe trascorrere due mesi di assoluta tranquillità.

Voto 8…alla Lazio, seconda e pronta al big match di domenica sera

Con Immobile a mezzo servizio, senza il trascinatore Zaccagni e contro un Monza ostico e in fiducia: nonostante tutte le difficoltà, la Lazio di Maurizio Sarri non sbaglia. Vittoria per 1-0 grazie alla firma scaltra del classe 2004 Luka Romero e tre punti pesantissimi che portano la Lazio al secondo posto, appaiata al Milan. Sono i classici successi che nell’arco di un campionato pesano tantissimo. I biancocelesti stanno vivendo un’ottima prima parte di stagione, che ora vogliono concludere nel migliore dei modi: allo Stadium contro la Juventus, domenica, sera, una partita tutta da vivere.

Voto 7…ai risultati della Juventus, meno alle prestazioni

Cinque vittorie di fila, cinque clean sheets di fila. Al di là delle polemiche sull’episodio di Danilo , la Juventus quantomeno ha ritrovato continuità di risultati. Le prestazioni restano enigmatiche, il gioco non è entusiasmante, ma in attesa di riavere anche le giocate dei propri campioni, la formazione di Allegri può ritenersi soddisfatta del cambio di rotta. Una squadra più squadra, in cui l’uomo più in forma continua ad essere Rabiot (autore dell’assist per Kean). Basterà questo “cortumusismo” evergreen per battere la Lazio dell’ex Sarri?

Voto 6…al Napoli, che non brilla, ma vince ancora

Una sufficienza piena, più per il risultato che per la prestazione. Perché Zanetti questa volta aveva “incartato” il Napoli capolista, che senza il generoso rigore assegnato per il contatto Marin-Osimhen, avrebbe anche rischiato di non vincere la partita. E invece in una stagione fin qui stupenda, arriva anche una vittoria episodica, che contribuisce a tenere alto morale e ambizioni. Il Napoli è forte, convinto, ci crede e sa di avere davanti tante settimane per ricaricare le pile e recuperare le energie mentali in vista del 2023. “Prova a prendermi” versione azzurra è appena cominciato.

Voto 5…all’Udinese, che non riesce più a ritrovarsi

Niente da fare. Quinta gara senza gioie. Anche a La Spezia la formazione di Sottil ha faticato, è andata in svantaggio e non è riuscita a portare a case i tre punti. È arrivato un pareggio grazie alla rete di Lovric su assist di Success, un altro punto recuperato da situazione di svantaggio, che lascia tuttavia un po’ di amaro in bocca ai friulani. L’Udinese è stata ripresa dal gruppone di inseguitrici e ha abbandonato i sogni di altra classifica. Il grande inizio, al momento, è solo un lontano ricordo.

Voto 4…alla Roma, bloccata anche dal Sassuolo

Mourinho nel post-partita stavolta è sembrato teso, nervoso, arrabbiato. La sua Roma non ha reagito nel modo giusto allo schiaffone subito nel derby capitolino e non è andata oltre il pareggio in casa di un tosto Sassuolo. Pinamonti – quarto gol ai giallorossi con quattro maglie diverse – si è rivelato il solito incubo e ha risposto al vantaggio di un redivivo Abraham. Un 1-1 che spegne un po’ di euforia in casa romanista e fa scalare la formazione di Mou fuori al settimo posto. Ci si aspettava ben altro.

Voto 3…al Milan di Cremona, sprecone e poco deciso

Il Milan di Pioli perde il passo del Napoli, si chiude in sé stesso e sbatte contro un ottimo Carnesecchi in quel di Cremona. Male Origi, male Rebic, malissimo gli ingressi di De Ketelaere e Leao. Le mancante convocazioni ai Mondiali di tanti rossoneri ( 0-0 negativo, anche perché viene dopo alla vittoria faticosa e ottenuta nel finale con lo Spezia e alla sconfitta di Torino., si chiude in sé stesso e sbatte contro un ottimo Carnesecchi in quel di Cremona. Male Origi, male Rebic, malissimo gli ingressi di De Ketelaere e Leao. Le mancante convocazioni ai Mondiali di tanti rossoneri ( tra cui anche Tomori e l’infortunato Saelemaekers, oltre a Rebic, Maignan e Origi) contribuiscono a creare un clima poco disteso a Milanello. C’è tempo per rifarsi, ma la sfida contro una Fiorentina in gran forma (tre vittorie nelle ultime tre) arriva nel peggior momento possibile.

Brahim Diaz e Tonali si disperano per un'occasione fallita in Cremonese-Milan - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Voto 2…ai risultati del Verona: gioca bene, ma non raccoglie

Nove sconfitte di fila. Ultimo posto deprimente. Non stiamo valutando le prestazioni dell’Hellas, che contro la Juventus – così come aveva fatto contro Milan e Roma – se l’è giocata alla pari e forse non avrebbe meritato di perdere. Parliamo dei meri risultati, che continuano ad essere negativi. Il cambio Bocchetti-Cioffi non ha finora sortito gli effetti sperati. Ai veneti manca concretezza, manca cattiveria, manca quel qualcosa per raccogliere quanto seminato. Prima della sosta iridata c’è lo Spezia al Bentegodi: o arriva una gioia, o la stagione sarà davvero maledetta.

Voto 1…alla fase difensiva del Bologna di Thiago Motta

I meriti dell’Inter li abbiamo sottolineati, ma non possiamo esimerci dal condannare la prestazione del Bologna a San Siro. Thiago Motta arrivava carico e galvanizzato da tre vittorie di fila, ma è crollato sotto i colpi di Dzeko e compagni, palesando delle difficoltà enormi in fase difensiva. Un 6-1 che non lascia adito ad alibi. Emiliani trafitti svariate volte e crollati del tutto nel corso del secondo tempo. Non è mai bello fare certe figure.

Voto 0…alla Sampdoria di Stankovic, in un baratro senza fine

Siamo ben oltre lo psicodramma. In casa blucerchiata si respira aria di retrocessione. Il 2-0 netto del Torino – che avrebbe potuto essere anche più corposo – certifica la terza sconfitta consecutiva della Sampdoria, sempre penultima in classifica a quota sei punti. Stankovic (espulso in casa dei granata) non ha portato la ventata di freschezza desiderata e lo 0-1 di Cremona per adesso si è rivelato solo un episodio insolito in un trend altrimenti preoccupante. Attaccanti depressi, centrocampisti irriconoscibili, difensori sfasati. In questo momento nel Doria non funziona nulla. La sosta Mondiale potrebbe paradossalmente essere provvidenziale.

