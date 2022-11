Napoli, che ha battuto l'Udinese e ha infilato la tredicesima vittoria. Bene Juventus e Inter, il Milan fatica ma vince ancora. In coda ulteriori sconfitte di Verona e Sampdoria, ormai in crisi nera. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra. Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo e proviamo a stilare un Pagellone delle partite appena andate in archivio. La 15esima giornata di Serie A - l'ultima prima della sosta per i Mondiali di Qatar - ha visto trionfare ancora ilche ha battuto l'Udinese e ha infilato la tredicesima vittoria., il Milan fatica ma vince ancora. In coda ulteriori sconfitte di Verona e Sampdoria, ormai in crisi nera. Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha mostrato qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra.

Voto 10…alla Juventus di Kean e Rabiot, che vince ancora senza subire gol

Ad

Sei vittorie di fila, senza subire alcun gol e non solo di “corto muso”: 12 i gol fatti nel parziale, due di media a match. La Juventus di Allegri si è ricompattata, ha preso ritmo e contro la Lazio ha offerto la migliore prova della stagione. Il tutto ancora senza Vlahovic e Pogba, e con Di Maria e Chiesa (un assist) ancora a mezzo servizio. Come a Verona i migliori in campo sono stati Adrien Rabiot e Moise Kean, due giocatori molto criticati in passato, ma che nell’ultimo mese sono cresciuti come prestazioni e consapevolezza. Il francese – in particolare – ha stupito tutti per progressi costanti nel tempo e ha vinto il duello individuale con Milinkovic-Savic. I bianconeri chiudono una stagione iniziata malissimo al terzo posto, a sole due lunghezza dal Milan e davanti a Lazio, Inter, Atalanta e Roma. Occhio al 2023.

Serie A Juve-Lazio 3-0, le pagelle: Kean letale, Rabiot spettacoloso 11 ORE FA

Chiesa: "La coesione del gruppo è stata la nostra forza"

Voto 9…all’Inter, che espugna Bergamo e si conferma in ripresa

2-3 pesantissimo della banda di Inzaghi. Sesta vittoria nelle ultime sette e trenino di inseguimento al Napoli ormai riagganciato. Il successo ottenuto sul campo dell’Atalanta ha una doppia valenza per la squadra di Inzaghi: avviene in uno scontro diretto (dopo uno 0 su 4 preoccupante nella prima parte di campionato contro le big) e certifica la mentalità ritrovata dei “senatori” del gruppo, riuniti e intenti a riportare l’Inter in alto. Con Lukaku al top e con il rientro totale di Brozovic potremmo vedere anche un’Inter più forte tra un paio di mesi. I nerazzurri ci credono e il 4 gennaio avranno subito l’opportunità di accorciare sul Napoli.

Voto 8…al Napoli lanciato e dal ritmo insostenibile per chiunque

A proposito di Napoli, ecco ancora una volta brillare la squadra di Spalletti . Gli Azzurri, pur con qualche sofferenza nel finale, hanno avuto la meglio sull’Udinese e hanno chiuso questa prima parte di stagione con 13 vittorie e due pareggi in 15 partite. Un percorso quasi netto e per certi versi trionfale, testimoniato dal vantaggio enorme sulle inseguitrici: Milan a -8, Juventus a -10, Inter a -11. Il Napoli dovrà scacciare ansia e paure alla ripresa e proseguire nel suo cammino vincente: il gap con le altre è ampio e meritato. Non sarà facile mantenere questo ritmo, ma non sarà altrettanto semplice per nessuna recuperare punti ai campani.

Voto 7…a Monza, Empoli, Lecce e Spezia: vittorie pesantissime

3-0 dei brianzoli alla Salernitana , 2-0 dei toscani alla Cremonese, successi sui campi di Sampdoria e Verona per salentini e liguri. Quattro vittorie pesanti, cercate, meritate, ottenute in scontri diretti per la salvezza. E ora il vantaggio di queste quattro formazioni sulle ultime tre della classe è consistente e confortante: permetterà a Monza, Empoli, Lecce e Spezia di lavorare bene in questa sosta, senza spettri e con l’entusiasmo giusto. Il morale conta.

Voto 6…al Milan, col fiato corto e contento della sosta

2-1, come contro lo Spezia. E ancora nel finale. Stavolta grazie all’autogol di Milenkovic. Al di là delle polemiche per l’arbitraggio di Sozza, Pioli non può ritenersi contento della prova del suo Milan, che appare molto lontano dalla sua miglior condizione. Sia mentale che fisica. I rossoneri hanno accusato i tanti impegni di questi quattro mesi e arrivano alla sosta quasi stremati. Nota positiva: ora ci si ferma due mesi e la classifica dice comunque secondo posto. Nota negativa: servirà ben altro nel 2023 per stare al passo delle prime.

Voto 5…alla Roma e all’eccessivo nervosismo di Mourinho

Un’altra espulsione per José Mourinho, un altro pareggio per la Roma, che tra Sassuolo e Torino ha lasciato per strada quattro punti e ora si ritrova settima in classifica. Il recupero di Dybala è l’unico sorriso in casa giallorossa di questo periodo. Tra frecciate a giocatori (Karsdorp e Abraham su tutti), gioco latente, troppi gol subiti, squadra a tratti sfilacciata, Mou ha tanti grattacapi da risolvere per riequilibrare la sua Roma e ridare competitività al suo gruppo. Il palese nervosismo di questo ultimo periodo non lascia segnali incoraggianti.

Voto 4…ad un’Atalanta in crisi di risultati

Quattro sconfitte nelle ultime cinque, terzo ko di fila in casa. Se ci aggiungiamo lo sfogo di Gasperini nel post-partita, comprendiamo bene come in casa Atalanta ci sia qualcosa che non funziona. La Dea dopo l’ottimo inizio si è spenta, è stata travolta da insicurezze, ha visto calare di rendimento i suoi giocatori migliori (tranne Lookman). Bergamaschi deludenti e, nonostante con l’Inter la prestazione nel complesso non sia stata affatto negativa, in vera crisi di risultati. Ora ci sono quasi due mesi per rigenerarsi e riaccorciare la distanza con le altre.

Voto 3…al Sassuolo, travolto anche a Bologna

Altri tre gol subiti e nuovo ko, senza alcun appello. Il rientro di Berardi non è bastato. Cinque sconfitte nelle ultime sette giornate per il Sassuolo, che nell’ultimo mese e mezzo è parso fragile e perforabile. La squadra neroverde vanta individualità importanti e ha allestito una rosa che ha ben altri obiettivi di una salvezza risicata. Dionisi è sembrato molto scontento nelle ultime settimane e sa che deve lavorare per dare una svolta e per non incorrere in una stagione troppo negativa. La classifica recita quindicesimo posto. Pochino.

Voto 2…alla Sampdoria di un disperato Stankovic

L’immagine che tratteggia meglio questo periodo blucerchiato l’ha offerta DAZN in un frame di Sampdoria-Lecce: Stankovic disperato, in tribuna, con entrambe le mani a coprire il volto. La squadra ligure è crollata ancora in casa, nonostante un pubblico eccezionale. Il Lecce ha colpito due volte, spingendo i doriani in un baratro cupo e tetro. Sei punti conquistati, appena una vittoria, appena sei reti segnate: il peggior inizio di ogni epoca per la Samp in Serie A. Come ci si rialza da un simile disastro?

Voto 1…al Verona e a Bocchetti, prima parte di stagione terribile

L’altra grande delusione di stagione. L’Hellas, dopo l’ottimo campionato targato Tudor (ma anche Simeone, Caprari, Barak), chiude queste prime 15 giornate in ultima posizione. Appena cinque punti in classifica. E se per Bocchetti c’era qualche alibi per le sconfitte arrivate contro Roma, Milan o Juventus, il ko con lo Spezia non lascia adito a dubbi: il cambio in panchina non ha sortito alcun effetto. Nemmeno il tifo del Bentegodi è bastato a dare animo a una squadra per certi versi impresentabile. E se il migliore in campo in una sconfitta come questa è il portiere Montipò, ben capiamo che la situazione è semi-tragica. Verona depresso, un mese e mezzo di sofferenza.

Voto 0…al Mondiale in Qatar, che spezza la stagione e rovina calciatori e campionati

: “Questo Mondiale mi fa arrabbiare, non lo guarderò nemmeno”. E chiunque abbia un minimo di buon senso capisce l’assurdità di questa decisione e di questa assegnazione. Questa stagione anomala speriamo serva da lezione. I Mondiali si giocano d’estate, a fine anno, come si era sempre fatto nelle precedenti 21 edizioni. 52 giorni di stop. Dal 13 novembre al 4 gennaio. La Serie A – così come gli altri campionati – va in letargo per quasi due mesi. In Italia non si era mai vista una sosta così lunga nel bel mezzo della stagione. E in effetti non si era mai visto un Mondiale in Qatar, in inverno, con calendari intasati, infortuni continui, giocatori e squadre stanche e provate, preparazioni tutte da inventare. Maurizio Sarri lo ha spiegato benissimo nella conferenza di sabato. E lo ha ribadito nel post sconfitta con la JuventusE chiunque abbia un minimo di buon senso capisce l’assurdità di questa decisione e di questa assegnazione. Questa stagione anomala speriamo serva da lezione. I Mondiali si giocano d’estate, a fine anno, come si era sempre fatto nelle precedenti 21 edizioni.

Allegri: "Nessun rimpianto: abbiamo sbagliato in Champions League"

Serie A Atalanta-Inter 2-3, pagelle: Dzeko al top. De Vrij, non ci siamo 20 ORE FA