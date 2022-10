Voto 10…al destro di Osimhen, che fa volare il Napoli

29 punti, frutto di nove vittorie e due pareggi in 11 partite di campionato”. Non si scherza più. Diagonale improvviso, poderoso e preciso a soli 10 minuti dal termine. Victor Osimhen rompe l’equilibrio dell’Olimpico e regala una vittoria pesantissima al Napoli di Spalletti , l’undicesima di fila considerando tutte le competizioni. Il nigeriano colpisce e stordisce la Roma, legittimando una comunque evidente superiorità campana. La parola “Scudetto” non deve più far paura, visto che questo Napoli ha tutto per puntare al titolo. I conti si faranno tra marzo, aprile e maggio, ma la classifica recita: "”. Non si scherza più.

Voto 9…ai 10 di Inter e Milan, Martinez e Diaz trascinano

Doppietta di Brahim per battere il Monza al Meazza , doppietta di Lautaro per stendere la Fiorentina al Franchi . Nel sabato festoso di Milan e Inter si prendono la copertina i due numeri “10”, probabilmente i giocatori più in forma delle rispettive squadre. Vittorie pesanti, che danno continuità e mantengono le milanesi (soptrattutto la squadra di Pioli) sempre in corsa per le posizioni di alta classifica. Ora la Champions, prima di vedersela con Sampdoria e Torino. Milano c’è.

Voto 8…alla Lazio blindata di Maurizio Sarri

Sesta partita consecutiva senza subire gol, cosa che alla Lazio non riusciva in Serie A dal 1998 e Provedel imbattuto da 569'. Ma lo 0-2 di Bergamo ha una valenza tripla : perché arriva senza capitan Immobile, perché viene battuta una diretta concorrente per la corsa Champions, perché certifica la giusta direzione del progetto “sarrista”. I biancocelesti agganciano proprio la Dea al terzo posto della classifica e dimostrano di avere le qualità per rimanere in alto anche senza il loro condottiero Ciro. Che i migliori in campo siano Anderson, Pedro e Zaccagni non è casuale.

Voto 7…a una Juventus convincente e al grande ottobre di Rabiot

Addirittura un poker per la Vecchia Signora, evento abbastanza insolito nell’Allegri bis. Una vittoria che ha un suo peso specifico, perché si verifica appena dopo quella nel derby, perché evidenzia dei progressi atletici evidenti di alcuni giocatori, perché arriva senza nessuna sofferenza. La copertina se la prende Adrien Rabiot alla fine , capace di segnare la sua seconda doppietta nel mese di ottobre, dopo quella al Maccabi Haifa. Il francese è visbilmente migliorato e adesso deve dimostrare di poter essere continuo e decisivo nel lungo periodo.

Voto 6…al Bologna, che riprende fiato e batte il Lecce

Prima vera gioia per Thiago Motta (non considerando quella in Coppa Italia sul Cagliari). Il Bologna vince con merito contro il Lecce e sorpassa proprio i salentini in classifica. Rigore di Arnautovic e sigillo (il primo in Serie A) dello scozzese Ferguson. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente e una boccata d’ossigeno per una squadra che ha ancora ampi margini di miglioramento. Monza, Torino, Inter e Sassuolo: prima della sosta mondiale capiremo chi è davvero questo Bologna.

Voto 5…all’Udinese, trafitta dal Torino in casa

Ops, ecco il primo imprevisto. Dopo due pareggi di fila con Atalanta e Lazio, arriva anche il primo ko per l’Udinese . Torino sicario alla Dacia Arena, grazie al gioiello nella ripresa di Pellegri e friulani incapaci (per una volta) di reagire. La formazione bianconera rimane competitiva e sa di avere un livello tecnico medio per rimanere nelle zone importanti della classifica, ma ora che è calata la forma fisica qualcosina ha iniziato a scricchiolare nel perfetto meccanismo di Sottil. Rimboccarsi le maniche e ripartire, questo il diktat in vista della prossima trasferta a La Spezia.

Voto 4…a Roma e Atalanta, molto deludenti nei big-match

Male entrambe. Al di là del risultato. Roma raramente pericolosa contro il Napoli, Atalanta quasi irretita al cospetto di una Lazio tenace e concreta. Le due delusioni di giornata tra le squadre di alta classifica. Gasperini non ha trovato rimedi per mettere in difficoltà la brillante Lazio di Sarri e ha anche perso Muriel per squalifica. Mourinho sostiene di avere qualche recriminazione, ma nel complesso la sua squadra si è rivelata inferiore ai rivali campani. I ko interni pesano e ora arrivano due trasferte tutt’altro che semplici: Empoli per i bergamaschi, Verona per i capitolini. Servirà una reazione.

Voto 3…all’arbitraggio di Firenze e a Valeri, ormai inadatto per le grandi partite

Bocciato a 360 gradi da tutti gli analisti sportivi e i moviolisti. La direzione di Valeri in Fiorentina-Inter ha scatenato vibranti polemiche , per un metro arbitrale rivedibile e soprattutto per il mancato provvedimento nei confronti di Dimarco, reo di un brutto fallo da rigore su Bonaventura (era la mezz’ora di gioco, punteggio di 0-2). Per il fischietto romano – che in settimana aveva messo l’erroraccio su Hateboer in Atalanta-Milan – un’altra prestazione deludente in un big-match. Se ne contano diverse ormai negli ultimi anni. Per lui arriverà un turno di sospensione, ma forse è il caso di evitargli altre brutte serate in partite ad alto rischio come poteva presumersi quella del Franchi.

Voto 2…alle scene sugli spalti del Franchi, niente a che vedere con il calcio

Abbiamo detto della super prestazione di Lautaro, abbiamo parlato dell’arbitraggio, ci teniamo a sottolineare che il 4-3 nerazzurro a Firenze ha regalato anche emozioni e grandi giocate. Non possiamo però ignorare le vergognose scene viste sugli spalti del Franchi, riprese da diversi cellulari, che testimoniamo pesanti aggressioni nei confronti di alcuni tifosi nerazzurri. La violenza non ha nulla a che vedere con il calcio e va sempre condannata. Vivere questo sport in quel modo è la cosa più sbagliata che esista.

Voto 1...alla difesa del Monza, imbarazzante a San Siro

Non sappiamo dire se abbia fatto peggio Caldirola o Antov . Pablo Marí non li ha aiutati, ma i due marcatori difensivi del Monza hanno messo in evidenza tutte le loro lacune nel match vinto dal Milan 4-1. I titolari sarebbero Izzo e Marlon, ma pare esserci un abisso tecnico con questi primi sostituiti. Palladino dovrà lavorare per evitare che il Monza conceda così tanta libertà agli avversari. Il calendario nelle prossime due giornate prevede Bologna e Verona, due scontri cruciali per il campionato brianzolo.

Voto 0…allo Spezia da trasferta, 0 punti e 0 gol segnati

la sesta sconfitta di fila fuori casa senza mai segnare un gol, cosa che ad una squadra di Serie A non capitava dal 1939/40 (il Napoli in quel caso). Se i numeri sono questi, si apre un’autostrada per la Serie B. Qua siamo ormai nel famigerato psicodramma. Esiste uno Spezia al Picco e uno Spezia in trasferta. Due squadre agli antipodi. E per Gotti questa ambivalenza inizia a rappresentare un problema. Nel primo tempo dell’Arechi la formazione ligure aveva anche giocato in maniera più che dignitosa, aggredendo la Salernitana e non concedendo nulla dietro. Dopo il gol di Mazzocchi sono tornati gli incubi ed è arrivata, cosa che ad una squadra di Serie A non capitava dal 1939/40 (il Napoli in quel caso). Se i numeri sono questi, si apre un’autostrada per la Serie B.

