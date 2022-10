Calcio

Palladino verso Monza-Bologna: "Pablo Marì è un miracolato, non è vero che non volevamo giocare"

SERIE A - Il tecnico del Monza parla in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna: "Siamo rimasti scioccati, ma non è vero che non volevamo giocare. Inizialmente si pensava a un rinvio, ma la squadra ha reagito bene soprattutto quando ha saputo che Pablo Marì era fuori pericolo".

00:01:44, 42 minuti fa