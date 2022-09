Vittoria importante perché è stata una vittoria sofferta e voluta. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, potevamo fare più gol. L'espulsione ci ha creato un po' di difficoltà, ma i ragazzi hanno lottato e abbiamo portato a casa una vittoria importante. La Samp non è facile da affrontare qui. Volevamo approcciare bene la partita e lo abbiamo fatto". Stefano Pioli commenta così, ai microfoni di Sky SportNon si sta inserendo piano piano, sta facendo tutto quello che gli stiamo chiedendo". ". Stefano Pioli commenta così, ai microfoni di Sky Sport , il successo per 2-1 del Milan a Marassi contro la Sampdoria. E sulla prova di De Ketelaere: "".

Sull'espulsione di Leao

"Tutte le volte che un attaccante difende la palla e il difensore si butta per terra, l'attaccante viene ammonito. Mi dispiace per Rafa, domenica prossima contro il Napoli giocherà qualcun altro".

Su Milan-Napoli

"Entrambe le squadre possono perdere tanto senza Leao e Osimhen. Ci perdiamo forse più noi perché probabilmente non ci sarà nemmeno Rebic: è stata una settimana pesante, abbiamo un'altra partita di Champions (contro la Dinamo Zagabria, ndr) che è molto pesante per la classifica. Pensiamo a quella, poi penseremo al Napoli. Leao è determinante per noi, ma troveremo altre soluzioni".

Sul metodo di arbitraggio

"I giocatori si adattano al metodo dell'arbitraggio. A Salisburgo i mezzi contatti non li hanno mai fischiati e i giocatori non hanno mai detto nulla. Nel derby abbiamo giocato 47 minuti di calcio effettivi. Se gli arbitri fischiano di meno, i giocatori si adattano. C'è differenza tra Italia e Europa".

