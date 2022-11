Vincere contro la Fiorentina vorrebbe dire dimostrare di non rinunciare o di arrendersi a una classifica che non ci piace. Dobbiamo dimostrare di avere la consapevolezza che il campionato è ancora lungo, facendo una partita al nostro livello. Il 2022 è stato molto positivo per noi, ma non dobbiamo fermarci". Alla vigilia dell'ultima sfida dell'anno Il disfattismo che c'è fuori non ci interessa tanto, io credo alle qualità dei miei giocatori. Che era normale, per quello che mi aspettavo io, dargli il tempo di adattarsi a quello che è un cambiamento importante questo sì. Qua dentro siamo abituati a una regola: dare aiuto e chiedere aiuto vuol dire unire le nostre forze e sfruttare tutte le nostre forze insieme, quindi li stiamo aiutando tutti per farli rendere al massimo e saranno tutti pronti per giocare da Milan". ". Alla vigilia dell'ultima sfida dell'anno a San Siro contro la Fiorentina , Stefano Pioli chiede al Milan l'ultimo sforzo dell'anno. Lo 0-0 di martedì sera a Cremona brucia ancora e l'allenatore rossonero pretende un'immediata reazione. E sulle critiche all'ultimo mercato del Diavolo , con particolare riferimento ai giovani acquisti, dice: "".

Sugli errori contro la Cremonese

"L'aspetto mentale fa sempre la differenza, ma anche quello tecnico-tattico. C'è poco tempo per preparare le partite, ma credo anche che la mia squadra abbia un bagaglio di conoscenze per risolvere qualsiasi situazione si possa sviluppare. Con la Cremonese abbiamo sbagliato completamente i tempi di gioco non facendo ciò che era necessario fare per stressare la loro difesa. Ora non ci sono altri pensieri, c'è la partita con la Fiorentina: voglio vedere una squadra con questa mentalità. Grandissimo rispetto per loro, ma dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra prestazione. Noi possiamo determinarla e il più delle volte riusciamo a portare a casa un risultato positivo".

Sul momento di Leao

"Non è facile mantenere alto il livello delle prestazioni giocando così tanto, ma uno con le sue qualità deve riuscirci".

Leao chiuso dalla difesa in Cremonese-Milan- Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Sul Milan come anti-Napoli

"Da parte nostra è sbagliato pensare agli avversari. Noi siamo il Milan, dobbiamo giocare ad alto livello e fare tantissimi punti. Non abbiamo riferimenti, nessuno da inseguire, ma solo il desiderio di esprimerci al massimo delle nostre possibilità".

Su Maignan e Tatarusanu

"Mike sta sicuramente meglio, ma non è ancora pronto per giocare, recupera più avanti. Tatarusanu se non l'ho cambiato è perché sono rimasto soddisfatto delle sue prestazioni, sono state continue e in miglioramento".

Il Mondiale uno stimolo per De Ketelaere?

"Credo di sì, ma è difficile fare previsioni. Il Mondiale è il top per un giocatore, mi auguro che Charles faccia benissimo e che torni con grandi motivazioni, positività e ottimismo".

Sulla quota scudetto

"L'anno scorso era di 87 punti, se ne faremo di meno sarà difficile vincere il campionato".

Su Ibrahimovic

"Verrà con noi a Dubai anche se è presto per dire se sarà disponibile per la Salernitana. È da Dubai in poi che dovrà aumentare i carichi di lavoro, quindi non so dire se sarà disponibile già per il 18 o per Salerno o più tardi...".

