Sono giorni difficili per Paul Pogba . Il 29enne centrocampista francese, che ha da poco firmato un contratto di 4 anni con la Juventus tornando a vestire la maglia bianconera tra l'entusiasmo dei tifosi, si trova davanti a un bivio. La lesione del menisco laterale al ginocchio destro, rimediata durante un allenamento nel corso della tournée americana , lo costringerà a compiere una scelta tremendamente complicata in tempi brevi. Una scelta che deve necessariamente tenere conto di un appuntamento cruciale per la sua carriera: i Mondiali in Qatar, che prenderanno il via a metà novembre. Cosa farà Pogba? Si sottoporrà a un intervento chirurgico che lo costringerà a saltare la prima parte di stagione con la Juve e i Campionati del mondo o cercherà nuove soluzioni? E in questo secondo caso quali sarebbero i rischi? Vediamo le strade percorribili, così come delineate dalla Gazzetta dello Sport.

La strada numero 1: l'intervento chirurgico

"La rottura purtroppo è in una zona del menico molto vascolarizzata e quando c'è sangue in questi casi è necessario suturare - scrive la Gazzetta dello Sport -. Un intervento risolutivo quasi al cento per cento, ma che ha tempi di recupero più lunghi della meniscectomia: dai 3 ai 5 mesi di stop, che significherebbe per il Polpo addio Qatar e ritorno in campo con la Juventus nel 2023, dopo la lunga sosta per il Mondiale".

La strada numero 2: la terapia conservativa

Pogba parlerà presto con Bertrand Sonnery Cottet, il luminare che ha operato Ibrahimovic a Lione per ricostruirgli il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Finora nessun medico interpellato da Pogba gli ha suggerito il ricorso alla terapia conservativa, semplicemente perché non risolverebbe il problema e metterebbe il giocatore in una situazione ad alto rischio di recidiva. In pratica Pogba, tra qualche settimana o tra un mese, potrebbe ritrovarsi al punto di partenza e con la necessità - a quel punto non più differibile - di andare sotto i ferri.

La strada numero 3: l'intervento in artroscopia

Si tratta della cosiddetta meniscectomia, che prevede l'asportazione in artroscopia del pezzetto di menico lesionato. I tempi di recupero, in questo caso, si accorcerebbero rispetto a quelli previsti dall'operazione chirurgica: Pogba starebbe fermo circa 60 giorni, rientrerebbe un mese prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar e avrebbe quindi tutto il tempo di unirsi alla Nazionale francese. La Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport, non esclude questa ipotesi che però - va detto - non risolverebbe definitivamente il problema ed esporrebbe il ginocchio ad altri possibili crack.

Dal punto di vista sportivo lo scenario peggiore per Pogba è naturalmente quello al punto 1. Non a caso il giocatore, in accordo con i medici della Juventus, ha per ora rimandato l'intervento ed è rientrato in Italia per sottoporsi a ulteriori accertamenti e raccogliere altri pareri, in modo da avere in mano maggiori elementi e prendere una decisione definitiva all'inizio della prossima settimana: la Juventus e la Francia di Deschamps attendono con ansia.

