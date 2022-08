Per Paul Pogba è arrivato il giorno della verità: nelle prossime ore il centrocampista della Juventus , alle prese con una lesione al menisco del ginocchio destro rimediata nel corso della tournée negli Stati Uniti , si è recato a Lione dal luminare Bertrand Sonnery-Cotter per sottoporsi a un'ulteriore visita di controllo. Partito nella mattinata di martedì, Pogba è rientrato a Torino nel pomeriggio e non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, zoppicava leggermente e aveva una sorta di sorriso tirato.

Pogba rischia fino a 5 mesi di stop

Ora la decisione, alla luce di quanto emerso dal consulto di Lione, spetta a lui. Pogba dovrà di fatto scegliere tra due opzioni: sottoporsi a un intervento chirurgico per la sutura della lesione (o in alternativa optare per l'astroscopia) oppure rinviare l'operazione e tentare una terapia conservativa. In base alla decisione, naturalmente, variano i tempi di recupero: in caso di intervento Pogba rischia uno stop di 5 mesi (un mese in caso di artroscopia).

