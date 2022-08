DAZN ha deciso di risarcire gli utenti che sono stati colpiti da problemi di visione. L’annuncio è arrivato dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali a seguito del tavolo tecnico che L’indennizzo sarà automatico e arriverà all’utente entro i prossimi 15 giorni; e sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del valore mensile dell’abbonamento (superiore al 25% inizialmente previsto): in sostanza tra 10 e 20 euro a seconda del canone mensile. Adesso è ufficiale. Dopo i disservizi della prima giornata di campionato,ha deciso di risarcire gli utenti che sono stati colpiti da problemi di visione. L’annuncio è arrivato dalla Sottosegretaria allo Sporta seguito del tavolo tecnico che la stessa Vezzali aveva richiesto , e che ha coinvolto oggi la piattaforma di sport in streaming, la Lega Serie A, il Ministero dello Sviluppo Economico e AgCom.e arriverà all’utente; e sarà pari al doppio di quanto previsto da AgCom e quindi al 50% del valore mensile dell’abbonamento (superiore al 25% inizialmente previsto):

Gli utenti impattati dai disservizi potranno dunque recuperare un indennizzo economico al disservizio subito. Nell’incontro, inoltre, i vertici di DAZN hanno spiegato che il problema tecnologico alla base dei disservizi nella prima giornata di Serie A è stato risolto, garantendo al Governo che non si ripeterà.

“Ringrazio sentitamente tutti i partecipanti per lo spirito concreto e costruttivo che ha caratterizzato la riunione odierna che aveva come obiettivo quello di smorzare le polemiche e soprattutto di tutelare gli utenti. Per questo esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo profuso da tutte le componenti che, ognuna per la loro competenza, ha lavorato alla ricerca di soluzioni condivise e risolutive”, ha commentato Valentina Vezzali.

Come ottenere il rimordo da Dazn?

La domanda arriva da tanti utenti, specie viste le diverse modalità di fruizione e pagamento che si possono avere dalla piattaforma (gift card, prepagate, carte di credito, tramite abonamento a Tim Vision, eccetera eccetera). Qui ci atteniamo al comunicato di DAZN, che così si esprime:

"Per il disservizio tecnico che non ha interessato la totalità degli abbonati che hanno seguito le partite in programma nelle giornate di sabato e domenica, DAZN provvederà a riconoscere un indennizzo a tutti i clienti che, durante la finestra temporale dell’incidente, hanno sofferto disagi.

La modalità di riconoscimento dell’indennizzo sarà attivata in via diretta da DAZN senza che l’utente debba fornire alcuna documentazione o richiesta e, quindi, in temporanea e parziale deroga, sicuramente migliorativa, rispetto a quanto stabilito dalle regole vigenti e sarà necessariamente diversa a seconda della tipologia di cliente (diretto, indiretto, gift card).

L’indennizzo avverrà pertanto attraverso accredito dell’importo secondo le modalità di pagamento prescelte da ciascun cliente oppure mediante rilascio di voucher. La procedura di rimborso sarà attivata a partire da martedì prossimo e, gradualmente, sarà completata nelle prossime due settimane.

Ciascun utente interessato riceverà all’indirizzo mail associato al proprio abbonamento comunicazione con conferma del rimborso".

