Non c'è stato un singolo episodio scatenante. Da aprile, complici anche una serie di questioni private, ho iniziato a sentire meno entusiasmo per il calcio. Ho sperato fosse solo un momento. Ora sono un po' frastornato, devo rimettere insieme i pezzi". In questi mesi ho pensato tanto, anche troppo. E la certezza è che sono orgoglioso e soddisfatto della mia carriera, delle vittorie e di come ho superato i problemi. Ma senza entusiasmo non si va avanti. Ora stacco per un po', poi mi piacerebbe aprire una scuola calcio". ". Andrea Ranocchia , intervistato dalla Gazzetta dello Sport, racconta le proprie sensazioni a distanza di pochi giorni dalla decisione di dire addio al calcio dopo la rescissione del contratto che lo legava al Monza : "".

Ad

Sulla separazione dall'Inter

Serie A Milan, infortunio Maignan: Tatarusanu in lista Champions 15 ORE FA

"Il mio contratto scadeva a giugno, Piero (Ausilio) mi ha spiegato che dovevano fare tutta una serie di valutazioni. Io volevo giocare di più, ed è arrivato il Monza. Progetto serio, portato avanti da dirigenti che hanno già vinto, la possibilità di non cambiare casa anche ai figli (Lorenzo, 4 anni, e Adele Luna, 2) e di far crescere i giovani. Ho accettato. Ma durante il ritiro ho faticato molto. Scoprire che quel fuoco per il calcio che mi ha acceso per 30 anni non tornava è stato tremendo".

Sulla reazione di Galliani

"Gli ho spiegato come mi sentivo e che non volevo prendere in giro me stesso, ma anche chi mi aveva dato fiducia. Lui è rimasto sorpreso, però ha capito e rispettato la mia decisione. Non certo perché rinunciavo ai soldi, di cui non voglio parlare anche per rispetto verso chi fatica ad arrivare a fine mese".

Andrea Ranocchia infortunato durante Napoli-Monza - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il rapporto con Spalletti

"Con Luciano ci sentiamo spesso, gran persona. Lei si riferisce a quando ha affrontato un tifoso che nel 2017 mi insultava durante il ritiro a Riscone. La prima volta in cui qualcuno si è speso per difendermi. Una scossa decisiva lungo un cammino che avevo intrapreso da solo".

L'Inter e il suo ruolo di capro espiatorio

"Ero molto giù, un'esperienza di cui avrei fatto a meno, ma formativa. Nel calcio, quando le cose non girano ne prendono di mira due o tre... Arrivato subito dopo il Triplete, ho vissuto stagioni difficili per il club. Ma mi sono anche goduto la risalita grazie a Suning e allo stesso Spalletti, fino alle vittorie con Conte e Inzaghi".

Il momento più brutto e il più bello della carriera

"Il più brutto in estate, quando ho capito che la luce non si riaccendeva più. Il più bello, lo scudetto. L'ho inseguito a lungo, ne ho viste e vissute di tutti i colori. Trionfare così è il massimo. L'aritmetica è arrivata il giorno dopo con Sassuolo-Atalanta, ma già tornando da Crotone in aereo abbiamo fatto festa. Anche Mister Conte, che non sgarra mai finché il risultato non è certo".

Ranocchia riparte dal Monza: "Molto contento di essere qui"

Serie A È già allarme infortuni: Atalanta e Milan le più colpite 20 ORE FA