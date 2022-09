Mi piace molto giocare da difensore centrale. A sinistra nella difesa a 3 mi considero tra i primi 3 in Italia, ma questo non significa che ho problemi a fare il terzino". Intervistato da 20min.sport dopo gli impegni in ". Intervistato da 20min.sport dopo gli impegni in Nations League con la Svizzera, Ricardo Rodriguez parla così del buon momento che sta vivendo sia in Nazionale, sia con il Torino dove è uno dei punti fermi di Juric.

Sul Torino e la fascia da capitano

"È una nuova sfida che mi fa bene e di cui forse avevo bisogno. Non sono mai stato un giocatore che parla molto, ma ora devo comunicare di più. Rappresento gli interessi della squadra all'allenatore o do consigli ai giovani. Nel campionato italiano, il focus è spesso sull'Inter, sul Milan o sulla Juventus. Gioco in un club di assoluta tradizione e attualmente di buon livello, paragonabile all'Atalanta o alla Fiorentina".

