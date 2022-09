Roma-Atalanta, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 18 settembre alle ore 18:00. Di fronte la squadra di Mourinho e quella di Gasperini. La Roma ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta, sempre sotto la guida di José Mourinho, e non arriva a tre successi di fila dal periodo 2009-2011, con Claudio Ranieri e Luis Enrique in panchina.

Probabili formazioni

Ad

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Europa League Mourinho: “HJK squadra organizzata, Zaniolo e Camara giocano” 20 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kumbulla, El Shaarawy, Wijnaldum, Karsdorp, Zalewski, Darboe

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Malinovskyi, Pasalic; Højlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zapata, Djimsiti, Palomino, Zappacosta, Boga

ROMA-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Roma-Atalanta, domenica 18 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 17:30.

Statistiche Opta

La Roma ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta, sempre sotto la guida di José Mourinho, e non arriva a tre successi di fila dal periodo 2009-2011, con Claudio Ranieri e Luis Enrique in panchina.

Dopo aver alternato un pareggio e una sconfitta in sette gare interne di campionato contro l’Atalanta (4N, 3P), la Roma ha vinto la più recente, lo scorso 5 marzo; nel periodo, dal 2015 in avanti, i giallorossi hanno perso più partite casalinghe di Serie A solamente contro il Napoli (quattro).

La Roma ha un punto in più (13 vs 12) rispetto alle prime sei partite giocate nello scorso campionato, ma annovera meno gol fatti (otto vs 14) e meno gol subiti (sei vs otto) rispetto a un anno fa.

La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due partite casalinghe di campionato; i giallorossi non ottengono tre successi interni consecutivi con porta inviolata da maggio 2019.

L’Atalanta ha conquistato 14 punti e subito tre gol finora in campionato; nelle prime sei partite stagionali di Serie A non aveva mai fatto meglio – dopo sette gare il proprio record di punti risale al 2019/20 (16) e il proprio miglior risultato per gol subiti al 1964/65 (cinque).

L’Atalanta ha vinto senza subire gol tutte le ultime tre trasferte di campionato; in Serie A non ottiene almeno quattro successi esterni consecutivi da dicembre 2021 (sei) e solo due volte ha mantenuto la porta inviolata per quattro trasferte di fila, nel 1997 e nel 2016.

Sfida tra due delle tre squadre che contano più attacchi verticali in questo campionato: l’Atalanta (19 come il Milan) e la Roma (14); entrambe hanno già realizzato una rete in seguito ad un attacco verticale (la Roma contro il Monza e l’Atalanta contro la Sampdoria).

L’attaccante della Roma Tammy Abraham ha segnato lo stesso numero di reti rispetto alla scorsa stagione di Serie A dopo sei gare giocate (due): infatti, solo il 21% delle sue marcature nella competizione sono state realizzate prima del mese di novembre (quattro su 19).

Paulo Dybala ha preso parte attiva a cinque degli otto gol segnati finora dalla Roma in questo campionato (tre gol e due assist vincenti): solo Arnautovic del Bologna (sei su sette, 86%) e Rincón della Sampdoria (due su tre, 67%) vantano una percentuale più incisiva dell’argentino finora rispetto alle reti del proprio team (63%).

Luis Muriel ha realizzato sette gol contro la Roma in Serie A e finora ha fatto meglio solamente contro Torino (otto) e Udinese (11) – l’attaccante dell’Atalanta è ancora a secco in quattro presenze in questo campionato: nella competizione è rimasto senza reti dopo le prime cinque partite disputate in una singola stagione solamente nel 2014/15, con l’Udinese.

Fantacalcio: i consigli per la 7a giornata di Serie A

Europa League Roma-HJK Helsinki: probabili formazioni e statistiche UN GIORNO FA