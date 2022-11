in atteggiamenti poco amichevoli". "Non è successo niente di grave per fortuna - scrive il quotidiano romano - ma è il segnale di un problema non semplice da risolvere. A meno che Mourinho non faccia dietrofront, riabilitandolo pubblicamente, Tiago Pinto dovrà cedere Karsdorp a gennaio e poi sostituirlo. La vicenda insomma ha spiazzato la società (e la proprietà), che non ha compreso le ragioni dello sfogo dell'allenatore nelle interviste del Mapei Stadium". Il caso Karsdorp inquieta la Roma. Dopo la rottura tra l'esterno olandese e José Mourinho , sancita dalle pesanti dichiarazioni dello Special One al termine della partita pareggiata 1-1 contro il Sassuolo mercoledì sera a Reggio Emilia, le acque continuano a essere molto agitate e non si intravede - almeno per il momento - la possibilità di una tregua tra le parti. E l'atmosfera in città diventa sempre più pesante. Come racconta il Corriere dello Sport, un paio di sere fa Karsdorp avrebbe trovato alcuni tifosi che lo attendevano sotto casa "". "- scrive il quotidiano romano -".

Cosa succederà ora all'Olimpico?

La Roma, nel frattempo torna in campo domenica pomeriggio per sfidare il Torino all'Olimpico e la sensazione è che il trattamento dei tifosi giallorossi nei confronti di Karsdorp non sarà particolarmente tenero. Il popolo romanista, infatti, sembra appoggiare in toto la dura presa di posizione di Mourinho ed è pronto a fischiare l'esterno olandese che dovrebbe, in ogni caso, partire dalla panchina. Quel che è certo - aggiunge il Corriere dello Sport - è che dopo lo scontro di Reggio Emilia, Mou e Karsdorp non si sono più parlati. Al momento, insomma, il chiarimento non sembra essere dietro l'angolo.

Mourinho: "Ho imparato a piangere meno di quanto piangevo in passato"

