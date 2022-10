Un rigore calciato in maniera impeccabile e qualche istante dopo una smorfia di dolore mentre i compagni lo travolgono per festeggiare il 5° gol in campionato. E’ durata solamente 50 minuti il Roma-Lecce di Paulo Dybala, costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa per un infortunio al quadricipite della coscia sinistra. Giallorossi in ansia e, almeno a sentire José Mourinho, c’è ben poco da stare allegri anche se ovviamente l’ultima parola la daranno gli esami strumentali ai quali già nella giornata di oggi la Joya si sottoporrà.

Come sta Dybala? Male, per non dire molto male. Non sono un dottore – le ma per l’esperienza che ho e per quello che mi ha detto Paulo penso che sia difficile rivederlo in campo prima del 2023”. – le parole di Mourinho nel post partita -”.

Rischia di saltare i prossimi 9 match con la Roma e il Mondiale

Se il brutto presagio dello Special One si rivelasse tale, Dybala vedrebbe sfumare il sogno di prendere parte al mondiale in Qatar con l’Argentina, in quella che sarà l’ultima rassegna iridata di Leo Messi e in cui l’Albiceleste proverà a dare la caccia a un titolo che manca addirittura da Messico 1986. Ciò che si teme è una lesione di secondo grado del quadricipite, un infortunio che non solo lo obbligherebbe a saltare le restanti le restanti 9 gare ufficiali nel prossimo mese ma anche Qatar 2022. Il numero 21 giallorosso dopo la partita è stato visto zoppicare vistosamente. La zona in cui si toccava dolorante è quella che l’aveva costretto a saltare il match contro l’Atalanta e lo aveva condizionato anche nella tourneé negli States con l’Argentina, con Scaloni che per preservarlo aveva deciso di non rischiarlo nemmeno per un minuto. Impossibile fare previsioni ma di certo per la Roma perdere il proprio trascinatore (autore di 7 gol in 11 match ufficiali) sarebbe un bel problema, visto che c’è una qualificazione in Europa League da andarsi a prendere e prima della sosta la squadra di Mou è attesa da sfide d’alta classifica come Napoli e il derby contro la Lazio.

