Roma-Cremonese, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma Lunedí 22 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Mourinho e quella di Alvini. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All. Alvini

Squalificati: Escalante

Indisponibili: Castagnetti, Lochoshvili, Valeri

Statistiche Opta

La prossima sarà la 15a sfida tra Roma e Cremonese in Serie A, la prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per la Roma, in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli). I giallorossi hanno vinto 10 volte (2N, 2P), comprese le ultime tre.

La Cremonese ha vinto solo un delle sette trasferte disputate nel massimo campionato contro la Roma (1N, 5P): il 3 ottobre 1993 grazie alle reti di Dezotti su rigore e Tentoni (Benedetti per i giallorossi).

Considerando anche l'ultima gara della scorsa stagione, la Roma non subisce gol da due partite di Serie A: i giallorossi non fanno meglio nella competizione dal 2018 (una serie di quattro sotto la guida di Eusebio Di Francesco).

José Mourinho potrebbe diventare il terzo allenatore della Roma nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a vincere entrambe le prime due gare disputate dai giallorossi in un nuovo campionato di Serie A per due stagioni consecutive, dopo Luciano Spalletti (2006/07 e 2007/08) e Rudi Garcia (2013/14 e 2014/15).

La Cremonese ha subito 28 conclusioni (11 delle quali nello specchio della porta) nel primo match contro la Fiorentina: entrambi record negativi nella prima giornata di questo campionato.

La Cremonese è la formazione che ha collezionato più attacchi verticali nel primo turno di questo campionato (cinque) ed è stata una delle tre squadre (con Atalanta e Lecce) a trovare la rete in seguito ad un attacco verticale.

Solo due volte nella sua storia in Serie A la Cremonese è uscita sconfitta in entrambe le prime due gare di un massimo campionato: nel 1929/30 (il secondo match proprio contro la Roma) e nel 1989/90.

L’ultima rete segnata dalla Roma alla Cremonese in Serie A porta la firma di Massimiliano Cappioli (rete all’89’ nel 3-0 giallorosso del febbraio 1996); mentre i due migliori marcatori della storia capitolina contro questa squadra in Serie A sono un tedesco (Rudi Voeller, sei gol) e un argentino (Abel Balbo, cinque gol).

Tammy Abraham nello scorso campionato ha segnato almeno un gol contro ognuna delle tre neo promosse: uno al Venezia, uno alla Salernitana, due all’Empoli.

David Okereke, in gol nel primo turno contro la Fiorentina, ha trovato la rete in entrambe le due sfide dello scorso campionato giocate contro la Roma, con la maglia del Venezia – solo contro l’Empoli vanta almeno due gol nel massimo torneo, oltre che contro la formazione giallorossa.

