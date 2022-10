Paulo Dybala, iuna lesione al retto femorale sinistro. L'argentino ha già iniziato il suo percorso di recupero per tornare il prima possibile in campo e convincere il ct dell'Argentina Scaloni a chiamarlo in Qatar, considerando che fra cinque settimane l'Albiceleste debutterà ai Mondiali. Una corsa contro il tempo visto che per questo tipo di infortunio, i tempi di recupero si aggirano intorno alle 4 e le 6 settimane. La Roma ha perso contro il Lecce il suo uomo forse più decisivo in questo avvio di stagione. Si tratta di, i nfortunato ed uscito ad inizio ripresa dopo aver trasformato il rigore in Roma-Lecce 2-1 . Dopo giorni di attesa per i risultati degli esami di rito, il verdetto è firnalmente arrivato e non è una buona notizia per Mourinho, in quanto il numero 21 argentino ha rimediato. L'argentino ha già iniziato il suo percorso di recupero per tornare il prima possibile in campo e convincere il ct dell'Argentina Scaloni a chiamarlo in Qatar, considerando che fra cinque settimane l'Albiceleste debutterà ai Mondiali. Una corsa contro il tempo visto che per questo tipo di infortunio, i tempi di recupero si aggirano intorno alle 4 e le 6 settimane.

La Joya, proverà a forzare i tempi, per entrare quanto meno nell'elenco dei convocati di Scaloni ed essere un opzione in più per il ct nella fase calda della competizione, quando si farà sul serio e ci si giocherà le posizioni che contano. Di certo, i tifosi della Roma e Mourinho rivedranno in campo la Joya con i colori giallorossi solamente nel 2023, in quanto l'ex juventino - autore di 7 gol in 11 incontri ufficiali in questo primo scampolo di stagione nelle fine della squadra capitolina, sarà costretto a saltare le 6 gare di campionato e i 3 match di Europa League, in programma da qui al 13 novembre prossimo.

Ad

Serie A Mourinho: "Dybala? Dico che sta male, per non dire molto male..." 09/10/2022 ALLE 21:42

Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma..."

Serie A Ufficiale: Gabriele Cioffi non è più l'allenatore dell'Hellas Verona IERI ALLE 12:49