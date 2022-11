Rick Karsdorp e la Roma sembra essere definitivamente finita. Secondo quanto riporta gazzetta.it, infatti, La storia trae la Roma sembra essere definitivamente finita. Secondo quanto riporta, infatti, per il secondo giorno consecutivo non si è presentato agli allenamenti dei giallorossi, nonostante fosse convocato dopo il breve rompete le righe prima dei Mondiali. La squadra ha infatti in programma una minitournée in Giappone da martedì 22 fino a martedì 29 novembre ed era previsto anche l'olandese, che però non si è fatto vivo e risulta quindi assente ingiustificato.

Dopo la mancata convocazione per l'ultima partita prima della sosta, infatti. Karsdorp e la famiglia erano partiti immediatamente per l'Olanda , la mattina stessa dell'incontro. Da lì il giocatore non si è più mosso e anzi la moglie Astrid Lentini fa capire che non hanno alcuna intenzione di tornare: sul proprio profilo Instagram ha chiesto consigli per un massaggiatore ad Amsterdam.

La frattura è dunque insanabile e si parla di cessione già a gennaio anche se, stando alle leggi vigenti in Italia, un'assenza dal lavoro non giustificata può comportare anche il licenziamento per giusta causa. Presto comunque sapremo come andrà a finire questo braccio di ferro.

