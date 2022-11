Dopo le dure accuse di ieri da parte di José Mourinho all’atteggiamento di un giocatore che “ha tradito” e “a gennaio fa bene a trovarsi una squadra” – che tutti hanno unanimemente indicato in Rick Karsdorp – a replicare è proprio l’agente del giocatore Johan Henkes dell’agenzia H2.

Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione”, dice il manager alla testata olandese Nos. La sorpresa è dovuta anche al fatto che il nome sia uscito quasi immediatamente. In ogni caso ora le spiegazioni Henkes le vuole anche dalla società. “Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto”.

Sarà dunque da monitorare la situazione di casa Roma, che nei prossimi giorni dovrà inevitabilmente provare a ricucire lo strappo. Oggi altri personaggi come Walter Sbatini, ex ds dei giallorossi, hanno detto la loro sulla questione . Di certo c'è che il contratto di Karsdorp scade nel 2025. E dunque tutte le parti in causa dovranno provare a ricucire la questione non trattandosi di un prospetto in scadenza.

