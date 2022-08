Roma-Monza, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma martedí 30 agosto alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Mourinho e quella di Stroppa. La Roma ha vinto entrambi i precedenti di campionato contro il Monza (2-0 in trasferta nel dicembre 1951 e 1-0 in casa nell’aprile 1952, entrambi in Serie B). Il Monza, invece, ha ottenuto il successo nell’unico precedente tra le due squadre disputato ad agosto (2-1 in casa dei biancorossi in Coppa Italia nel 1988).

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham. All. Mourinho

Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Zaniolo

Squalificati: -

Monza (3-5-2): Cragno; Caldirola, Marrone, Carboni; Birindelli, Sensi, Barberis, Pessina, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All. Stroppa

Indisponibili: Ranocchia A.

Squalificati: -

Roma-Monza, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Roma-Monza, martedí 30 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Nei due precedenti in campionato tra Roma e Monza, entrambi in Serie B nella stagione 1951/52, la squadra giallorossa ha sempre ottenuto il clean sheet.

Dopo non aver trovato il successo nelle prime otto sfide di massimo campionato giocate di martedì (2N, 6P), la Roma ha vinto tutte le quattro più recenti (tra il 2014 e il 2017), tenendo la porta inviolata nelle ultime tre.

La Roma ha perso solo una delle ultime 43 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse (36V, 6N), un 2-3 contro il Venezia nel novembre 2021 - l'ultima sconfitta in casa contro queste avversarie risale invece al 31 maggio 2015 (1-2 contro il Palermo, quando alla guida del club c'era Rudi Garcia).

La Roma potrebbe guadagnare 10 punti dopo le prime quattro gare stagionali di Serie A per la prima volta dal 2014/15 (12 punti su 12 in quel caso con Rudi Garcia alla guida).

La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe di campionato (5V, 4N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza sconfitte interne in Serie A risale al febbraio 2021 (16 in quel caso).

Il Monza ha registrato tre sconfitte nelle prime tre partite di Serie A, l’ultima squadra che ha perso tutte le sue prime quattro gare nel massimo campionato è stata il Benevento nel 2016/17.

In questa partita si affronteranno la squadra che ha subito più gol finora in campionato (Monza, otto reti) e una delle quattro ad aver concesso solamente un gol (Roma, come Atalanta, Juventus e Salernitana) - due delle quattro squadre che nello scorso campionato hanno incassato almeno otto reti dopo tre partite sono retrocesse (Genoa e Cagliari, mentre Spezia e Salernitana si sono salvate).

Dopo aver realizzato quattro gol nelle prime quattro sfide contro squadre neopromosse in Serie A, Tammy Abraham è rimasto a secco in tutte le ultime tre; in particolare non ha ancora partecipato a un gol in quattro partite giocate allo Stadio Olimpico contro squadre provenienti dalla Serie B.

Gianluca Caprari ha giocato quattro partite con la maglia della Roma in Serie A, incluse le prime tre, tutte allo Stadio Olimpico tra il 2011 e il 2012 – l’attaccante del Monza ha realizzato quattro gol contro la sua ex squadra, solo contro la Fiorentina ha fatto meglio nel massimo campionato (cinque).

