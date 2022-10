Calcio

Roma, Mourinho: "A volte i favoriti perdono... Zaniolo? Squalifica allucinante"

Il tecnico della Roma cerca di allontanare lo spauracchio Napoli e poi commenta le prestazioni di Zaniolo: "Sta crescendo emotivamente ed è meno individualista, per questo devo difenderlo per la squalifica in Europa League: su di lui è sempre tutto "troppo"".

00:02:34, un' ora fa