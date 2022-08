Roma e Josè Mourinho ne parla alla vigilia della sfida di lunedì contro la Cremonese, la prima all'Olimpico. Nello scacchiere giallorosso manca un'alternativa in attacco, Special One risponde così ai giornalisti che lo incalzano sull'argomento: "Quando in panchina non hai un giocatore dello stesso livello degli attaccanti titolari, che è ovvio, nessuno può pensare che Felix e Shomurodov sono al livello di Dybala e Abraham. Quando non hai questo cerchi di fare con quello che hai in panchina e in quel momento avevo esperienza di Matic e Wijnaldum, che hanno controllato la partita. Sarebbe molto più bello chiudere la partita segnando 3 gol ma l'abbiamo fatto in un altro modo. Se mi chiedi se mi piacerebbe avere un altro attaccante, non ti rispondo. Pinto lo sa, devo solo aspettare e se non si può fare andiamo avanti con quello che abbiamo. Se Bellotti è un giocatore del Torino o di un'altra squadra non ti rispondo. Se è vero che vuole venire alla Roma, mi piace molto come atteggiamento. Se viene o meno non te lo posso dire perché non lo so". Con il mercato ancora aperto, l'argomento è caldo anche in casane parla alla vigilia della sfida di lunedì contro la, la prima all'Olimpico. Nello scacchiere giallorosso manca un'alternativa in attacco, Andrea Belotti è il nome più caldo e lorisponde così ai giornalisti che lo incalzano sull'argomento: "Quando in panchina non hai un giocatore dello stesso livello degli attaccanti titolari, che è ovvio, nessuno può pensare che Felix e Shomurodov sono al livello di Dybala e Abraham. Quando non hai questo cerchi di fare con quello che hai in panchina e in quel momento avevo esperienza di Matic e Wijnaldum, che hanno controllato la partita. Sarebbe molto più bello chiudere la partita segnando 3 gol ma l'abbiamo fatto in un altro modo. Se mi chiedi se mi piacerebbe avere un altro attaccante, non ti rispondo. Pinto lo sa, devo solo aspettare e se non si può fare andiamo avanti con quello che abbiamo. Se Bellotti è un giocatore del Torino o di un'altra squadra non ti rispondo. Se è vero che vuole venire alla Roma, mi piace molto come atteggiamento. Se viene o meno non te lo posso dire perché non lo so".

Un altro attaccante? Pinto lo sa, devo solo aspettare e se non si può fare andiamo avanti con quello che abbiamo

Mourinho preferisce sottolineare la grande passione del pubblico e il tutto esaurito che ci sarà all'Olimpico contro la Cremonese: "Incredibile. Per quello dicevo che per noi è una vittoria incredibile. La base di tutto è la passione dei tifosi, però noi sentiamo l'orgoglio di avere qualche responsabilità nello sviluppare questo entusiasta. Fa bene a noi, ma anche al calcio italiano. All'estero, la gente guarda le nostre partite dell'Olimpico. Carica noi, ma anche gli avversari. Per me la Cremonese non è una neo promossa: è organizzata, sa come giocare e far giocare l'avversario, hanno giocatore di qualità. I due davanti hanno un elevato potenziale. Facile scrivere o dire che sarà una partita da tre punti in tasca, io invece dico che sarà difficile. L'anno scorso abbiamo perso troppi punti in casa contro squadra con cui dovevi vincere".

In Italia è complicato vincere: siamo migliorati, ma anche le altre lo sono

Sulle possibilità di vincere qualcosa anche quest'anno dopo la Conference League 2022, il portoghese parla chiaro: "La competizione che abbiamo vinto noi è una competizione europea e non è molto diversa da quella che giocheremo quest'anno. Nel girone ci saranno squadre più equilibrate, poi alla fase a eliminazione diretta troveremo anche delle super potenze economiche come Arsenal o United. Se abbiamo avuto la capacità e la forza mentale di vincere la Conference, dobbiamo mettere tutto anche in Europa League. In Italia è complicato vincere e oggi abbiamo più potenziale dello scorso anno, ma il problema è che anche le altre sono migliorato. Per il bene del calcio italiano tutte sono migliorate. E per noi che vogliamo arrivare quarti non è una buona notizia".

Infine Mourinho parla di alcuni singoli. Parte da Lorenzo Pellegrini: "Quel giocatore con grande potenziale di 6-7 mesi fa, oggi è un grande giocatore. E' arrivato a una maturità calcistica importante e può giocare in tantissime posizioni. Ha grandissima qualità e maturità". Poi passa a Cristante: "Cristante è importante come giocatore, come persona, come stabilità che ti dà in campo e fuori. Molto importante per me". Infine Zaniolo, che resterà giallorosso dopo le tante sirene di mercato: "Sta bene, fisicamente sembra molto più agile e fresco. Se rimane qua? La domanda è per lui o per il direttore. Se mi chiedete se mi piacerebbe che restasse allora dico sì. Oggi è un giocatore molto più importante per noi".

