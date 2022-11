Calcio

Roma, Mourinho: "Domani Ibanez+10... Per fortuna uso i social solo per le mie ca**ate su Instagram"

SERIE A - Dopo l'errore nel derby José Mourinho difende a spada tratta Ibanez e lo conferma titolare per la trasferta di Sassuolo: "Domani gioca Ibanez più altri 10. E' un giocatore che ha sempre dato tutto anche quando non era al meglio. Per fortuna uso i social solo per le ca**ate che metto su Instagram".

00:01:59, 14 ore fa