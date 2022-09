E' un Josè Mourinho visibilmente deluso quello che commenta, ai microfoni di DAZN, la disfatta della sua Roma subita da una grande Udinese. Un 4-0 senza discussioni, che getta le prime nubi sui giallorossi finora sempre sull'onda di un entusiasmo sgretolato dalla forza dei friulani, superiori in tutti gli aspetti questa sera. Queste le parole dello Special One: "Partita difficile contro un avversario difficile, che sa giocare questo tipo di gare. Non si può andare indietro nel risultato, loro sono bravi a gestire i contropiede e i tempi di gioco, hanno giocatori esperti. Abbiamo avuto subito una bella opportunità con Dybala, il migliore in campo. Ogni volta che andavano in contropiede per loro o occasione o gol. C'era un possibile rigore, penso che l’arbitro non lo abbia dato o che ci fosse fuorigioco. Quando si perde 4-0 non si parla dell'arbitro".

Ancora sulla gara

"Preferisco perdere una partita 4-0 che quattro 1-0. È dura per noi, per i tifosi. Ma è la vita, andiamo avanti. Se abbiamo le qualità per ribaltare queste partite? Ci sono state opportunità per farlo, ma non ci siamo riusciti. Avevamo però davanti un buon avversario, che ha segnato anche qualche gol su giocate individuali. Noi abbiamo commesso degli errori. Abbiamo sbagliato nei momenti chiave, siamo stati vicini all’1-1 poi loro l’hanno praticamente chiusa. Loro hanno fatto di tutto per non farci giocare. Ora andiamo avanti, abbiamo 10 punti. Siamo tutti lì, facciamo la nostra strada".

Sulle parole ai suoi giocatori

"Cosa ho detto alla squadra? Esattamente quello che ho detto qui a voi: meglio perdere 4-0 una volta che quattro volte 1-0. Ripeto, quando si perde così non si parla dell’arbitro. La responsabilità di questa sconfitta è mia".

Sulle sensazioni provate in settimana

"Sapevamo delle difficoltà di questa partita, i giocatori lo sapevano. L’anno scorso eravamo sotto e abbiamo pareggiato al 90esimo. Sono perfetti anche i ragazzini, che devono imparare il fair play. Anche io vorrei avere questi raccattapalle nel mio stadio. Ma complimenti a loro, sono stati coerenti con quello che sono e gli è uscita una partita perfetta. Al ritorno li aspettiamo a Roma".

