Calcio

Roma, Mourinho: "Dybala? Non ho consigli: ha la faccia da bambino ma non è un bambino"

SERIE A - José Mourinho ha parlato di Paulo Dybala alla vigilia di Juventus-Roma, un consiglio per il suo ritorno allo stadio?: "No, dipende dai giocatori, ognuno è diverso: Paulo ha la faccia da bambino ma non è un bambino, ha tanta esperienza".

00:01:30, 12 minuti fa