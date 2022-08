Josè Mourinho aveva celebrato il 4-0 della sua Roma in casa della Salernitana gustandosi una pizza sul treno del viaggio di ritorno, in totale solitudine, come riportato da un video sui suoi profili social. Stavolta, lo Special One ha replicato Non c'è modo migliore di festeggiare una vittoria che mangiandosi una bella pizza. Lo scorso annoaveva celebrato ildella suain casa dellagustandosi unasul treno del viaggio di ritorno, in totale solitudine, come riportato da un video sui suoi profili social. Stavolta, loha replicato dopo l'1-0 di domenica sera all'Arechi nel debutto in campionato 2022-23 , a differenza che questa volta non ha mangiato solo.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, lo stesso ristorante che lo scorso anno aveva preparato la cena per Mourinho, ha fatto trovare a tutta la squadra (giocatori e staff) una pizza e una bevanda all'uscita dallo stadio Arechi per replicare il menù piaciuto molto al tecnico. In tutto 60 pizze pronte per la cena post partita: non c'è modo migliore per festegiare la vittoria.

