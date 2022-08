Calcio

Roma, Mourinho: "Non ti dico il rigorista, altrimenti Perin ha 24 ore per studiare"

SERIE A - Il tecnico della Roma José Mourinho ha parlato alla vigilia della sfida con la Juventus. Siparietto sul rigorista per la sfida ai bianconeri: "Non te lo dico, altrimenti Perin o Szczesny hanno 20 ore per studiarne uno anziché 3 o 4 diversi".

