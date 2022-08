Cremonese è finita purtroppo in secondo piano in casa Roma. Afena-Gyan Felix, hanno letteralmente incendiato l'ambiente dei tifosi, partendo chiaramente dai social network. A fare da "pompiere" è intervenuto Josè Mourinho che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una foto con la maglia della Roma e la scritta "Forza Gini", e ha scritto un post di sicuro rilievo. In sintesi: "A volte il calcio può essere una m***a, ma a volte anche le persone possono esserlo". La gara di stasera contro laè finita purtroppo in secondo piano in casa L'infortunio occorso a Georginio Wijnaldum , lo stop di qualche mese e i retroscena col brutto intervento di, hanno letteralmente incendiato l'ambiente dei tifosi, partendo chiaramente dai social network. A fare da "pompiere" è intervenutoche, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una foto con la maglia dellae la scritta "Forza Gini", e ha scritto un post di sicuro rilievo. In sintesi: "".

Ad

Questa la traduzione del messaggio del tecnico portoghese: "A volte il calcio può essere una merda. In sole due settimane, Gini è diventato uno di noi per le sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in uno sfortunatissimo incidente ha avuto un brutto infortunio che lo terrà lontano campo per molto tempo. Ma non è solo il calcio a essere merda a volte, anche le persone possono esserlo... Coloro che hanno dato inizio alle voci secondo cui un ragazzo top come Felix potrebbe essere responsabile dell'accaduto sono vera feccia. Stasera siamo tutti insieme: giochiamo per la Roma, per Wijnaldum e per Felix".

Serie A Wijnaldum ai box: quando torna e come si muoverà la Roma sul mercato 4 ORE FA

La risposta di Felix: "Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia"

Attraverso Instagram è arrivata la risposta del diretto interessato, Felix Afena Gyan, che ha voluto dare una replica a tutti quelli che lo hanno attaccato e insultato sui social. "Prima di parlare, provate a chiedere. Prima di arrivare a una conclusione, provate a fare chiarezza. Prima di giudicare, provate a conoscere l'intera storia. È difficile sconfiggere una persona che non molla mai", il messaggio, in inglese, dell'attaccante ghanese.

Mourinho: "Scudetto? Stupito, allora anche la Lazio... C'è chi vende fumo"

Serie A Roma: Wijnaldum ko dopo un contrasto con Felix, Mourinho furioso 8 ORE FA