fu proprio la Roma di José Mourinho a frenare la marcia del Napoli , presentatosi all’Olimpico forte di otto vittorie. Era il 24 ottobre 2021, finì 0-0. Vale la pena di riesumare il tabellino. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (21’ st El Shaarawy); Abraham (41’ st Shomurodov). Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (26’ st Elmas); Politano (26’ st Lozano), Osimhen, Insigne (36’ st Mertens). Per la cronaca, e per la storia, terminò in parità pure il ritorno: 1-1. Non senza un "Por qué Massa" diretto La scorsa stagione, alla nona, di Luciano Spalletti , presentatosi all’Olimpico forte di otto vittorie. Era il 24 ottobre 2021, finì 0-0. Vale la pena di riesumare il tabellino. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (21’ st El Shaarawy); Abraham (41’ st Shomurodov). Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (26’ st Elmas); Politano (26’ st Lozano), Osimhen, Insigne (36’ st Mertens). Per la cronaca, e per la storia, terminò in parità pure il ritorno: 1-1. Non senza un "Por qué Massa" diretto da Mou all’arbitro , fra anatemi e veleni. Un classico.

Il Napoli si piazzò terzo; la Roma, sesta, si consolò con la Conference League. La partita si annuncia croccante e intrigante, come sempre quando si affrontano galli e non polli. In classifica, il Napoli è primo con 26 punti (2 in meno); la Roma quarta con 22 (3 in più). Siamo tutti d’accordo su una cosa: non solo da noi, ma anche in Europa, è dell’orchestra spallettiana il calcio più brillante, con un ritmo che ricorda il rullo atalantino del Gasp dei tempi d’oro. Al netto, naturalmente, delle caratteristiche che separano gli allenatori e dividono le rose.

Diverte, il Napoli, perché si diverte. La rivoluzione d’estate ha trovato in Khvicha Kvaratskhelia il ponte tra il piccolo mondo antico e le ambizioni divoranti di un futuro stanco di aspettare. La Roma bada al sodo, si ciba di fiammate e di idranti, un po’ piromane e un po’ pompiere. Per il vate di Setubal l’occupazione militare della metà campo altrui non ha mai costituito un’ossessione. Dovrà fare a meno del fioretto di Paulo Dybala, già 5 gol, e del lungodegente Georginio Wijnaldum. I numeri, senza bisogno di essere torturati, raccontano la differenza: a parità di reti incassate (9), il Napoli ne ha firmate 25 (miglior attacco), la Roma 13 (settimo).

Se la "Maggica" sbandiera il doppio "pivote" (Bryan Cristante, Nemanja Matic), o’ Napule risponde con Stanislav Lobotka, la cui regia poggia su movimenti che il gioco senza palla ha reso efficaci perché sincroni. Il mercato ha contribuito a scacciare il passato. Il Canada di Lorenzo Insigne sembrò un esilio improvviso e doloroso. Il georgiano lo ha trasformato in una cartolina dalle vacanze. Per tacere di Giacomo Raspadori, l’alternativa "tascabile" al rambismo di Victor Osimhen, fresco di recupero. Mancheranno Amir Rrahmani in difesa e Zambo Anguissa in mezzo. La bottega di mastro Spalletti non è avara di "stampelle".

Il 22 agosto, in sede di presentazione, scrivevo: "Roma e Napoli, così diversi ma devono crederci [nello scudetto]". Il ritardo della Juventus sgonfia gli alibi. A poco meno di un mese dalla cesura mondiale (13 novembre), ballano ancora cinque giornate. Già per domenica la chiave potrebbe essere Nicolò Zaniolo, il cui furore podistico va regolato sotto porta. Tammy Abraham attraversa il periodo di gregariato spento e grigio che prima o poi colpisce gli attaccanti, acerbi o maturi. Andrea Belotti lo ha affiancato a Siviglia: penso più a Zaniolo al posto del Gallo che non al tridente. Con Lorenzo Pellegrini bussola nel labirinto.

La Roma non è bella, è pratica. Ha perso in casa, senza meritarlo, con l’Atalanta. È crollata a Udine. Ha rimontato e pareggiato con Madama allo Stadium, ribaltato e sconfitto l’Inter a San Siro. Il Napoli ha liquidato Lazio e Milan in trasferta. È un’ordalia dalla quale può uscire di tutto, e non banalmente per giustificare ogni tipo di pronostico. Sono, questi, gli agguati che più eccitano Mou. La sensazione d’inferiorità, l’ardore dell’impresa. Imbattuto, il Napoli ha lasciato punti a Firenze (0-0) e con il Lecce (1-1). Sulle ali di Kvara, lo «sento» favorito.

