Il Napoli vince 1-0 all'Olimpico contro la Roma e dà un segnale fortissimo al campionato, staccando proprio i giallorossi e l'Atalanta, con il Milan secondo a tre punti. Decisivo il gol al 79' di Osimhen. Qui di seguito le parole dei due allenatori.

Le parole di Mourinho

Ad

"Prestazione sufficiente per non perdere la partita. Volevo vincerla nello stesso modo di come l'hanno vinta loro: un paio di tiri in porta e un gol per vincerla. Partita controllata, dopo tanti gialli siamo rimasti in difficoltà, una delle situazioni pericolose loro ad esempio Cristante senza il giallo l’avrebbe fermata. Diversi giocatori erano stanchi e io avevo poche soluzioni in panchina. Per me la partita è stata controllata contro una grande squadra e io lo sento un sentimento di ingiustizia e un abbraccio ai miei che hanno fatto il possibile. E per me il possibile era abbastanza per non perderla".

Serie A Roma-Napoli 0-1, pagelle: Kim sempre più leader, Mou pigro UN' ORA FA

Sugli infortuni

"Karsdorp è stato titolare a sorpresa perchè doveva giocare Zalewski. Anche Spinazzola era in difficoltà. Pellegrini chiedeva il cambio perché sentiva il flessore e non l’ho cambiato. Matic infortunato senza allenarsi tutta la settimana, e anche oggi diceva chiaramente che poteva aiutare 10/15 minuti ma non era in condizione".

Sull'arbitro

"Non voglio parlare, Irrati è un bravo arbitro. Equilibrato, lo vedo sempre come un uomo equilibrato e serio. Ci sono cose che non mi sono piaciute ma ho detto a lui tranquillamente dopo la partita perchè è un uomo con il quale si può parlare".

Su Abraham

"E’ la vita dei giocatori, succede spesso che in certi momenti abbiano questi tipi di situazioni. In Serie A e all’estero ci sono altri esempi di giocatori che non sembrano bravi rispetto a quanto lo sono".

Luciano Spalletti dà indicazioni ai suoi durante in Cremonese-Napoli - Seria A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Le parole di Spalletti

"Non voglio parlare di quanto ha detto Mourinho, voglio fare l’analisi della mia partita. Era una partita piena di trappole, la mia squadra l'ha interpreta benissimo pur sbagliando qualche costruzione facile però poi è andata a cercare di scavare delle situazioni che potessero portarci dei vantaggi senza correre il rischio di rimanere disordinati. Abbiamo creato quelle due o tre occasioni da gol dove poi si è costruita la vittoria, non ha mai concesso quello che sono bravi a fare loro. Plauso maggiore ai miei che abbiamo vinto anche così".

Su Osimhem

"Noi abbiamo bisogno di Osimhen per fare gol e accelerazioni improvvise che solo lui ha, quando avrà messo a posto un po' di emozioni diventerà fortissimo. Certe volte vuole andare solo, lui però è fisico e forte e abbiamo bisogno di lui dal punto di vista di completezza di squadra e anche per le palle inattive ed è fortissimo di testa. Lo abbiamo servito poco lo scorso anno, anche in fase difensiva sui calci d'angolo che hanno battuto loro abbiamo bisogno di lui".

Su Kim

"E' una roba micidiale. Ha supremazia fisica che è veramente una cosa bestiale".

Sulla rosa

"Abbiamo ancora dei ruoli senza il doppio, numericamente è quella dello scorso anno. Tutte le squadre hanno una rosa di 23-24 calciatori a cui si può attingere. Ho una squadra forte, stasera forse per bravura della Roma abbiamo perso delle palle e ovunque c'erano trappole".

Spalletti: "Ogni partita è ignota, sta a noi renderla prevedibile"

Serie A La decide Osimhen! Colpo Napoli, Roma battuta 1-0 4 ORE FA