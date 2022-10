Roma-Napoli, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 23 ottobre alle ore 20:45. La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato (3N, 4P): 2-1 il 2 novembre 2019; da allora tre successi partenopei seguiti da due pareggi. Le due squadre potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1994 e il 1995.

Probabili formazioni

Ad

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Serie A Immobile sorprende una piccola tifosa: la reazione è bellissima UN GIORNO FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Celik, Darboe, Dybala, Wijnaldum

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Anguissa, Rrahmani

ROMA-NAPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Roma-Napoli, domenica 23 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato (3N, 4P): 2-1 il 2 novembre 2019; da allora tre successi partenopei seguiti da due pareggi. Le due squadre potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1994 e il 1995.

La Roma è la squadra contro cui il Napoli ha pareggiato più trasferte in Serie A: 29 su 75 gare fuori casa (incluso lo 0-0 in quella più recente del 24 ottobre 2021), completano 13 successi partenopei e 33 vittorie giallorosse.

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 12 sfide casalinghe contro formazioni che a inizio giornata occupavano le prime quattro posizioni della classifica di Serie A (7N, 5P), perdendo tutte le tre più recenti. L’ultimo successo interno contro queste avversarie risale al 12 maggio 2019 con Claudio Ranieri in panchina (2-0 v Juventus).

La Roma ha vinto gli ultimi tre match di campionato, con José Mourinho i giallorossi non hanno mai registrato quattro successi di fila in Serie A, l’ultima volta risale all’agosto 2020 con Paulo Fonseca alla guida.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra Serie A e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina.

A partire dallo scorso campionato, Napoli (35) e Roma (31) sono le due squadre che hanno segnato il maggior numero di gol su calcio piazzato in Serie A.

Il Napoli ha mandato in gol ben 15 calciatori diversi in questa stagione: record al pari del Bayern Monaco, considerando le squadre dei maggiori cinque campionati europei in tutte le competizioni.

Andrea Belotti ha segnato cinque gol contro il Napoli in Serie A, incluse le sue prime due reti in assoluto nel torneo (doppietta il 24 settembre 2014 con il Palermo). Il classe ’93 è alla ricerca del primo gol in campionato con la maglia della Roma, la sua ultima marcatura in Serie A risale infatti allo scorso 1° maggio, tripletta contro l’Empoli con il Torino.

Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23.

Khvicha Kvaratskhelia ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime quattro partite ufficiali con il Napoli, l’ultimo calciatore del club partenopeo a servire passaggi vincenti in cinque match di fila in tutte le competizioni è stato Lorenzo Insigne tra gennaio e febbraio 2016.

Fantacalcio: i consigli per la 11a giornata di Serie A

Calcio Totti continua ad incantare: assist e magie nel Calcio a 8 IERI ALLE 09:58