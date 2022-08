Georginio Wijnaldum ha deciso: dopo la frattura alla tibia destra rimediata durante un allenamento, seguirà una terapia conservativa e non si sottoporrà a un intervento chirurgico. Lo riferisce Sky Sport secondo cui il centrocampista olandese della Roma dovrà osservare un periodo di stop di circa 3-4 mesi. Per rivederlo in campo, quindi, bisognerà attendere l'inizio del 2023.