Georginio Wijnaldum, grande colpo di mercato al pari di Paulo Dybala, a causa di un brutto infortunio occorso nell'allenamento di domenica pomeriggio: per quasi tre mesi. Alla vigilia di Roma-Cremonese , del debutto stagionale in uno stadio Olimpico tutto esaurito, proprio non ci voleva. I giallorossi non potranno disporre di, grande colpo di mercato al pari di, a causa di un brutto infortunio occorso nell'allenamento di domenica pomeriggio: l'olandese si procura la frattura composta della tibia destra , come comunicato dal club, e inevitabilmente l'ambiente giallorosso è sotto shock perchè l'ex Liverpool ne avrà

Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, l'infortunio è arrivato durante la partitella, sul finire della seduta iniziata verso le 18.30 con lavoro in sala video. A mettere ko Gini è stata un'entrataccia, un contrasto duro, da parte di Felix, attaccante ghanese sulla lista dei partenti e che potrebbe andare proprio alla Cremonese. Subito si è vista la gravità del contrasto, i presenti hanno descritto un Josè Mourinho molto arrabbiato e successivamente a cena il morale era sotto i tacchi per tutti, perchè Wijnaldum è un elemento che può far fare il salto di qualità a questa Roma.

Ora che si fa? Operazione e mercato

Essendoci anche un Mondiale di mezzo, la Roma dovrà prendere una decisione con anche la nazionale Oranje che ovviamente vorrebbe il centrocampista per la rassegna in Qatar. Il club giallorosso è consapevole che difficilmente lo riavrà prima del gennaio 2023 e adesso resta da capire quale strada prendere: con l'operazione chirurgica Wijnaldum può tornare in circa 70 giorni, altrimenti c'è la terapia conservativa con uno stop di circa 100 giorni e l'applicazione di un gesso alla gamba, ma ci sono dei rischi e di conseguenza la necessità comunque di operarsi. Considerato appunto il Mondiale, è molto probabile che si opti per l'operazione.

Nel frattempo la Roma tamponerà l'assenza di Gini con lo spostamento di Pellegrini in mediana, ma non è del tutto escluso un ritorno sul mercato per un centrocampista. A poco più di una settimana dalla chiusura della sessione, i giallorossi devono rialzare le antenne, senza dimenticare la questione attaccante e la posizione di Andrea Belotti, da tempo desideroso di vestire il giallorosso.

