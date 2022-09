Salernitana-Empoli, match valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno Lunedí 5 settembre alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Nicola e quella di Zanetti. Equilibrio nei quattro precedenti tra Salernitana ed Empoli in Serie A: un successo per parte e due pareggi. Se infatti i campani erano rimasti imbattuti nelle due sfide del 1998/99, i toscani hanno ottenuto quattro punti nelle due gare della scorsa stagione.

Probabili formazioni

Ad

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

Calciomercato Pagelle mercato: Napoli regina assoluta, 4 le bocciate UN' ORA FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bohinen, Jaroszynski, Lovato, Radovanovic, Ribéry

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baldanzi, Cambiaghi, Tonelli

SALERNITANA-EMPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Salernitana-Empoli, lunedí 5 settembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Equilibrio nei quattro precedenti tra Salernitana ed Empoli in Serie A: un successo per parte e due pareggi. Se infatti i campani erano rimasti imbattuti nelle due sfide del 1998/99, i toscani hanno ottenuto quattro punti nelle due gare della scorsa stagione.

L’Empoli è imbattuto nelle due trasferte contro la Salernitana in Serie A: pareggio per 1-1 il 4 ottobre 1998 e successo per 4-2 il 23 ottobre 2021.

La Salernitana ha mantenuto la porta inviolata nell’ultimo match all’Arechi in campionato (4-0 v Sampdoria); in tutta la scorsa stagione di Serie A, i granata avevano registrato soltanto un clean sheet nelle sfide casalinghe (1-0 v Genoa, il 2 ottobre 2021).

L’Empoli ha pareggiato in tutte le ultime tre partite di Serie A: i toscani non arrivano a quattro pareggi consecutivi nel massimo torneo dal gennaio 2015 (una striscia di cinque in quel caso).

L’Empoli ha perso solo una volta finora: considerando le prime quattro partite di un campionato di Serie A, questo è il miglior dato a livello di sconfitte per i toscani dal 2006/07 (zero ko nei primi quattro turni).

Da metà aprile in avanti, la Salernitana ha registrato solo due sconfitte in 12 gare di Serie A (5V, 5N): solamente Milan (zero), Napoli e Lazio (uno ciascuno) hanno collezionato meno ko in questo arco temporale nel massimo campionato.

L’Empoli ha già perso quattro punti da posizione di vantaggio in questa Serie A: solo il Bologna (sette) ha fatto peggio finora una volta andato avanti nel punteggio.

Antonio Candreva ha preso parte a otto reti (quattro marcature e quattro passaggi vincenti) in otto sfide contro l’Empoli in Serie A. Tra reti e assist, il classe ’87 ha partecipato a un gol ogni 88 minuti contro il club toscano nel massimo torneo: record personale contro una squadra nella competizione.

Tommaso Baldanzi è - con Diego Coppola del Verona e Fabio Miretti della Juventus - uno dei tre giocatori nati dall’1/1/2003 ad aver già collezionato due gare da titolare in questo campionato; grazie al gol realizzato contro il Verona, è anche il più giovane marcatore del torneo in corso.

L’ultima rete di Mattia Destro in Serie A risale allo scorso 13 febbraio proprio contro la Salernitana – da allora il classe ’91 ha disputato 14 match senza segnare, solo tra il marzo 2018 e il febbraio 2019 ha registrato una striscia più lunga senza gol nel torneo (16 partite).

Fantacalcio: i consigli per la 5a giornata di Serie A

Serie A Le pagelle di Bologna-Salernitana 1-1: Dia e Coulibaly i migliori 14 ORE FA