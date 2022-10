Franck Ribery. A svelare la decisione è stato il quotidiano campano "Il Mattino", che sottolinea come dopo settimane di riflessioni l’esterno offensivo francese dinanzi alla prospettiva di subire l’ennesima operazione al ginocchio ha deciso di dire basta e far calare il sipario su una carriera da assoluta stella del calcio mondiale, che meritava di essere coronata con Una decisione a malincuore ma purtroppo inevitabile. A pochi giorni dall’annuncio in lacrime di Gonzalo Higuain al termine della stagione, un altro fuoriclasse dell’ultimo decennio del calcio europeo ha deciso di dare l’addio al gioco ed appendere gli scarpini al chiodo a 39 anni:. A svelare la decisione è stato il quotidiano campano "", che sottolinea come dopo settimane di riflessioni l’esterno offensivo francese dinanzi alla prospettiva di subire l’ennesima operazione al ginocchio ha deciso di dire basta e far calare il sipario su una carriera da assoluta stella del calcio mondiale, che meritava di essere coronata con un Pallone d'Oro solo sfiorato nel 2013

L’amarissima e triste decisione è maturata dopo anche il parere negativo arrivato dopo un consulto medico a Monaco di Baviera e a Innsbruck dove due equipe di chirurghi, hanno escluso la possibilità di rimettere in sesto un ginocchio usurato dal tempo. Con una cartilagine assottigliata e un menisco diserzionato, i rischi di logorare un fisico e una gamba già martoriata sono troppo grandi. E così seppur mestamente Franck si è convinto ad arrendersi e a porre fine a una carriera che lo ha portato ad essere una delle ali più immarcabili d’Europa, capace di vincere tutto insieme ai vari Lahm, Robben, Muller e Neuer al Bayern Monaco e di arrivare a un passo anche dal trionfo al Mondiale con la Francia, sopraffata nel 2006 solo dall’Italia di Marcello Lippi nella magica finale di Berlino.

Palmares e numeri di Franck Ribery

Presenze totali in carriera 712 Gol totali 163 Presenze col Bayern 425 Gol col Bayern Monaco 124 Assist col Bayern 182 Bundesliga vinte col Bayern 9 Coppe di Germania col Bayern 6 Supercoppa di Germania col Bayern 5 DFB Pokal col Bayern 1 Trofei internazionali col Bayern 3 [Champions (2012/13), Supercoppa UEFA (2013), Mondiale per Club (2013)] Trofei vinti coi club 26 Presenze con la Francia (2006-2014) 81 Reti con la Francia (2006-2014) 16

Futuro da dirigente nei ranghi della Salernitana

Ma cosa farà ora Ribery dopo aver rescisso il proprio contratto da 125mila euro al mese? Secondo il Mattino, il francese rimarrà a Salerno, sottoscrivendo un contratto che gli permetterà di restare nei ranghi del club nelle vesti di dirigente o di membro dello staff tecnico di mister Davide Nicola. Ribery, insomma, rimarrà come possibile trait d’union fra squadra e tecnico, e con il proprio carisma proverà a far fruttare il bagaglio d’esperienza assorbito in oltre 20 anni di carriera ai massimi livelli, provando a spronare la squadra alla conquista della seconda salvezza consecutiva in Serie A.

