Colpo esterno del Lecce che vince 2-1 contro la Salernitana all'Arechi e centra il primo successo stagionale in campionato. A decidere il match è una magia di Strefezza, che all'83' fulmina Sepe con un destro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Ceesay aveva sbloccato il risultato al 43' prima del pari granata a inizio ripresa, arrivato grazie a una goffa autorete di Joan Gonzalez. In virtù di questo risultato il Lecce sale a quota 6 punti in classifica mentre la Salernitana di Nicola, decisamente sottotono rispetto alla squadra brillante vista domenica scorsa all'Allianz Stadium contro la Juventus , rimane ferma a quota 7.

Il tabellino

SALERNITANA-LECCE 1-2

SALERNITANA (3-5-2) - Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber (46' Bradaric); Candreva, L. Coulibaly (46' Kastanos), Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Piatek (67' Bonazzoli), Dia (76' Botheim). All.: Nicola.

LECCE (4-3-3) - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella (74' Gallo); Gonzalez (66' Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (66' Blin); Di Francesco (78' Strefezza), Ceesay, Banda (78' Oudin). All.: Baroni.

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

GOL: 43' Ceesay (L), 55' aut. Gonzalez (L), 83' Strefezza (L).

ASSIST: Hjulmand (L, 0-1), Gallo (L, 1-2).

AMMONITI: L. Coulibaly (S), Di Francesco, Gonzalez, Pezzella (L).

NOTE - Recupero 3'+6'.

Dylan Bronn e Lameck Banda durante Salernitana-Lecce - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

La cronaca in 7 momenti chiave

4' ANNULLATO UN GOL ALLA SALERNITANA! Piatek tocca per Coulibaly che si invola tutto solo davanti a Falcone: rasoterra e palla in rete, ma Doveri annulla per fuorigioco del centrocampista granata.

11' CHE OCCASIONE PER IL LECCE! Ceesay, tutto solo davanti a Sepe, calcia col sinistro ma spara a lato. Difesa della Salernitana sorpresa, ma l'attaccante dei salentini avrebbe fatto decisamente meglio a calciare con il destro.

42' MAZZOCCHI SI DIVORA L'1-0! Cross di Candreva dalla destra, a centro area Mazzocchi è tutto solo ma il suo colpo di testa è schiacciato e si perde incredibilmente sul fondo.

43' GOL DEL LECCE! CEESAY! 0-1! Mazzocchi perde palla sulla trequarti, Hjulmand lancia in profondità Ceesay che brucia Daniliuc in velocità, salta Sepe in uscita e insacca con il destro a porta vuota. Lecce avanti all'Arechi! Assist di Hjulmand.

Aaron Ceesay esulta dopo il gol segnato durante Salernitana-Lecce - Serie A 2022-23 Credit Foto Imago

54' PIATEK A UN PASSO DAL GOL! Maggiore dentro per l'attaccante polacco che calcia con il destro: Falcone si allunga e riesce a mettere in corner.

55' PAREGGIO DELLA SALERNITANA! AUTORETE INCREDIBILE DI GONZALEZ! 1-1! Candreva calcia un corner sul primo palo apparentemente innocuo: Gonzalez, nel tentativo di rinviare, mette il pallone sotto l'incrocio dei pali beffando il proprio portiere Falcone. Di nuovo parità all'Arechi.

Antonio Candreva in Salernitana-Lecce Credit Foto Getty Images

62' PIATEK PERICOLOSO! L'attaccante polacco gira con il destro sul primo palo su cross di Candreva ma spedisce a lato.

65' CHE SPUNTO DI BANDA! L'esterno del Lecce entra in area dopo un doppio dribbling ai danni di Kastanos e Mazzocchi, ma il suo destro a giro finisce a lato. Poco lucido Banda al momento di concludere.

83' GOL DEL LECCE! STREFEZZA! 1-2! Gallo pesca Strefezza libero ai 20 metri, controllo e destro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Sepe immobile. Assist di Gallo e salentini di nuovo avanti all'Arechi.

