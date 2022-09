Salernitana-Lecce, match valido per la settima giornata di Serie A 2022-23, è terminato sul punteggio di 1-2. Per i salentini sono andati a segno Ceesay e Strefezza, mentre il momentaneo pari dei campani è arrivato grazie a una sfortunata autorete di Joan Gonzalez. La gara è stata arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Con questo risultato il Lecce, che conquista la prima vittoria stagionale in campionato, sale a quota 6 punti in classifica mentre la Salernitana rimane ferma a quota 7. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle della Salernitana

Luigi SEPE 6 - Sui gol del Lecce può fare ben poco, per il resto è poco impegnato.

Dylan BRONN 5 - Sbanda paurosamente di fronte alle accelerazioni di Banda, in difficoltà per larghi tratti del match.

Flavius DANILIUC 4,5 - Parte bene, poi commette una lunga serie di errori, l'ultimo dei quali si rivela fatale: lascia troppo spazio a Strefezza che lo punisce.

Norbert GYOMBER 5 - Rimane in campo solo 45 minuti senza convincere. Anche lui, come i suoi compagni di reparto, soffre sulle ripartenze del Lecce.

dal 46' Grigoris KASTANOS 5,5 - Buon dinamismo, buona personalità ma anche tanta, troppa confusione e inconcludenza.

dal 46' Domagoj BRADARIC 5,5 - Nicola lo getta nella mischia a inizio ripresa, ma lui non riesce a dare solidità alla squadra.

Antonio CANDREVA 6 - Non continuo come in altre circostanze, ma la sua presenza si sente eccome: mette sulla testa di Mazzocchi il pallone del possibile 1-0 e calcia il corner da cui nasce l'autorere di Gonzalez.

dall'82' Diego VALENCIA s.v. - Impegna Falcone con una girata di testa in pieno recupero, troppo poco per giudicarlo.

Lassana COULIBALY 5 - Parte col turbo, poi si fa ammonire ingenuamente e la sua partita in pratica finisce lì. Viene sostituito alla fine del primo tempo per evitare guai.

Giulio MAGGIORE 5,5 - Prova a svolgere entrambe le fasi con risultati decisamente modesti. In ombra.

Tonny VILHENA 5 - Si vede pochissimo, non tocca quasi mai il pallone e in mezzo al campo il suo apporto non si sente.

Pasquale MAZZOCCHI 5 - Non festeggia la convocazione in Nazionale come avrebbe dovuto e voluto fare. Perde in modo banale il pallone da cui nasce la rete di Ceesay, poco prima si era divorato l'1-0 da due passi.

Boulaye DIA 4,5 - Deciso passo indietro rispetto a quanto aveva fatto vedere contro la Juventus. Sbaglia tutti i movimenti e risulta inoffensivo.

dal 76' Erik BOTHEIM s.v. - Entra nel finale, ingiudicabile.

Krzysztof PIATEK 5 - Polveri bagnate anche per lui, ma a differenza di Dia ha almeno il merito di provarci. Bella una girata di destro che impegna severamente Falcone.

dal 66' Federico BONAZZOLI 5 - Invisibile. Il suo impatto sulla partita è nullo.

All.: Davide NICOLA 5 - Stavolta non legge la partita nel migliore dei modi. Fin dai primi minuti il Lecce lo mette in difficoltà con una serie di ripartenze sanguinose. Sconfitta meritata, la seconda in campionato dopo quella alla prima giornata contro la Roma sempre all'Arechi.

La delusione di Antonio Candreva - Salernitana-Lecce - Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Le pagelle del Lecce

Wladimiro FALCONE 6,5 - Merita una sufficienza larga per la paratona su Piatek a inizio ripresa. Tradito da Gonzalez.

Valentin GENDREY 6 - Buona presenza fisica sulla destra, in qualche occasione prova a farsi vedere in zona d'attacco.

Marin PONGRACIC 7 - Attento nelle chiusure, concentrato dal primo all'ultimo minuto. Contiene senza grossi problemi Dia, Piatek e Bonazzoli.

Federico BASCHIROTTO 7 - Conferma di essere un difensore molto forte fisicamente e difficile da superare. Altra prestazione molto positiva.

Giuseppe PEZZELLA 6 - Dalla sua parte c'è Candreva, non proprio l'ultimo arrivato. Tiene bene il campo giocando con diligenza e intelligenza.

dal 74' Antonino GALLO 6,5 - Entra bene in partita, si piazza sulla sinistra e serve a Strefezza il pallone che decide l'incontro.

Kristoffer ASKILDSEN 6,5 - Lotta su ogni pallone senza risparmiarsi. Qualche sbavatura, ma anche tante cose giuste.

dal 66' Alexis BLIN 6 - Gioca una mezz'ora di sostanza e si rende utile recuperando diversi palloni.

Morten HJULMAND 6,5 - Bellissimo il pallone in verticale da cui nasce il gol di Ceesay. Gioca con grande sicurezza, senza paura.

Joan GONZALEZ 4 - Firma un'autorete incredibile con una deviazione incomprensibile e azzardata. Poi rimedia un'ammonizione e viene inevitabilmente sostituito.

dal 66' Kristijan BISTROVIC 6 - Si piazza davanti alla difesa facendo un buon filtro soprattutto nell'ultima parte di gara quando la Salernitana spinge alla ricerca del 2-2.

Lameck BANDA 6 - Il voto è la media tra il 7 per la sua capacità di costruirsi almeno tre occasioni da gol e il 5 per il modo in cui le spreca. Poco lucido al momento di concludere.

dal 78' Remi OUDIN s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

Assan CEESAY 7 - Imprendibile quando parte in velocità palla al piede. Il gol è un concentrato di tecnica e freddezza. Mezzo voto in meno per la rete che si mangia in apertura.

Federico DI FRANCESCO 5,5 - Partita di sacrificio, negli ultimi venti metri si vede troppo poco.

dal 78' Gabriel STREFEZZA 7,5 - Decide la partita con un gol straordinario 5 minuti dopo il suo ingresso in campo. Impossibile chiedergli di più. E pensare che non era al meglio della condizione.

All.: Marco BARONI 7 - Prepara benissimo la partita e imbriglia la Salernitana fin dalle prime battute. Vittoria meritata perché frutto del gioco.

