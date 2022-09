Salernitana-Lecce, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno venerdí 16 settembre alle ore 20:45. Di fronte la squadra di Nicola e quella di Baroni. La Salernitana ha sempre trovato il gol in otto precedenti casalinghi di Serie B contro il Lecce, ottenendo tre successi, tre pareggi e due sconfitte - tuttavia i campani non hanno trovato i tre punti nelle tre sfide contro i salentini giocate dal 2010 (1N, 2P).

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Gyomber; Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola

Squalificati: Fazio

Indisponibili: Bohinen, Micai, Lovato, Radovanovic, Ribéry

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Gonzalez J., Hjulmand, Helgason; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Strefezza, Brancolini

SALERNITANA-LECCE, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING:

Salernitana-Lecce, venerdí 16 settembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 20:30.

Statistiche Opta

Primo confronto in Serie A tra Salernitana e Lecce: in totale sono 16 invece i precedenti in Serie B tra le due formazioni, con i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro - cinque pareggi completano il quadro nel torneo cadetto.

La Salernitana ha sempre trovato il gol in otto precedenti casalinghi di Serie B contro il Lecce, ottenendo tre successi, tre pareggi e due sconfitte - tuttavia i campani non hanno trovato i tre punti nelle tre sfide contro i salentini giocate dal 2010 (1N, 2P).

La Salernitana ha perso soltanto due delle ultime 14 partite di Serie A (5V, 7N) - infatti nel parziale, da metà aprile, solamente due squadre hanno registrato meno sconfitte dei campani nel massimo campionato: Milan (zero) e Napoli (una).

La Salernitana ha già ottenuto sette punti in queste prime sei giornate di campionato: nella scorsa stagione i campani avevano avuto bisogno di 10 partite per raggiungere lo stesso bottino - rispetto alle prime sei gare del 2021/22 inoltre, la squadra di Nicola ha segnato più del doppio dei gol (9 v 4) e ne ha incassati meno della metà (6 v 15).

Il Lecce non raccoglieva soltanto tre punti dopo le prime sei gare stagionali di Serie A dal 2003/04, occasione in cui era neopromosso e riuscì a trovare la salvezza a fine campionato.

Tutti i quattro gol del Lecce nel campionato in corso sono arrivati nella mezzora centrale di partita: i pugliesi sono infatti gli unici a non aver ancora segnato sia nei primi che negli ultimi 30 minuti di gioco.

Dopo il gol contro la Juventus nell'ultimo turno, Antonio Candreva potrebbe trovare la rete in due presenze consecutive di Serie A per la prima volta dal novembre 2021 - l'esterno della Salernitana ha già segnato contro il Lecce in Serie A, con la maglia dell'Inter il 26 agosto 2019.

I primi gol con una squadra italiana di Krzysztof Piatek sono arrivati contro il Lecce, con un poker firmato nei primi 37 minuti di gioco in una gara di Coppa Italia disputata con il Genoa l'11 agosto 2018 - in totale ha realizzato cinque marcature in due sfide contro i pugliesi (l’ultima con il Milan in Serie A nell'ottobre 2019).

Tonny Vilhena è il secondo giocatore di questa Serie A ad aver iniziato più sequenze su azione terminate con un tiro (nove), dietro solo a Stanislav Lobotka (13) - tuttavia nessuna di queste nove sequenze è terminata con un gol della Salernitana.

Il Lecce ha in rosa il giocatore che ha effettuato più respinte difensive (32 per Federico Baschirotto) e il secondo che ha registrato più contrasti (Morten Hjulmand con 21, dietro solo a Bryan Cristante con 22) in questa Serie A.

