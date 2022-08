Salernitana-Roma, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno Domenica 14 agosto alle ore 20.45. Di fronte la squadra di Nicola e quella di Mourinho.

Probabili formazioni

Ad

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Pirola; Kechrida, L. Coulibaly, Capezzi, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (09/08) IERI A 21:13

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bohinen, Bradaric, Lovato

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Darboe

Statistiche Opta

La Roma è la squadra che ha vinto più partite in Serie A contro la Salernitana: cinque; nei sei precedenti nel massimo torneo, i campani invece hanno strappato soltanto un successo contro i giallorossi.

La Salernitana non ha mai pareggiato all’esordio stagionale in Serie A; dopo una vittoria in casa contro la Lazio, nel 1947, i granata hanno perso contro la Roma nel 1998 e contro il Bologna nel 2021.

Escludendo la sconfitta a tavolino contro il Verona nel 2020, la Roma non perde all’esordio in Serie A dal 2011 (vs Cagliari): sei vittorie e tre pareggi da allora – nel periodo, i giallorossi hanno anche mantenuto cinque volte la porta inviolata.

Le squadre di Davide Nicola non hanno mai segnato e hanno sempre perso alla prima partita stagionale in Serie A; sconfitta del Livorno contro la Roma nel 2013 e del Crotone, contro Bologna e Milan, nel 2016 e nel 2017.

La Roma ha vinto l’ultima trasferta dello scorso campionato: 3-0 contro il Torino; i giallorossi non ottengono due successi esterni consecutivi da agosto 2020, contro Torino e Juventus.

José Mourinho è imbattuto all’esordio stagionale delle sue squadre in Serie A; dopo i due pareggi dell’Inter, contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009, un successo alla guida della Roma contro la Fiorentina nel 2021.

Erik Botheim è stato il più giovane giocatore con almeno 10 reti all’attivo nell’Eliteserien norvegese 2021/22 (15 reti in 30 presenze per il classe 2000 ex Bodø/Glimt).

La Salernitana è una delle tre squadre, con Genoa e Udinese, contro cui il nuovo acquisto della Roma, Paulo Dybala, ha realizzato due gol nello scorso campionato. Dal 2015/16 - sua prima stagione con la Juventus - Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A.

Il primo gol di Tammy Abraham in Serie A è arrivato contro la Salernitana, il 29 agosto 2021, allo stadio Arechi; soltanto Ciro Immobile ha segnato più reti (15) rispetto all’attaccante inglese (11) nelle gare in trasferta della scorsa stagione nel torneo.

José Mourinho è l’allenatore con cui Nemanja Matic ha collezionato più presenze (118) in carriera in Premier League. Inoltre, Matic è il 2° centrocampista che ha giocato più partite (118) con José Mourinho allenatore nei maggiori cinque maggiori campionati europei, dopo Frank Lampard (140).

Fantacalcio: i consigli per la 1a giornata di Serie A

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (08/08) 08/08/2022 A 20:03