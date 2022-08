Salernitana-Sampdoria, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno Domenica 28 agosto alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Nicola e quella di Giampaolo. Il bilancio in Serie A tra Salernitana e Sampdoria è in perfetta parità con tre vittorie per parte e nessun pareggio. Dopo il successo 2-1 in trasferta dell’aprile 2022 (Fazio, Ederson e Caputo) i campani potrebbero vincere due gare di fila contro la Samp per la prima volta nella competizione.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Candreva, Maggiore, Vilhena, Bradaric; Dia, Bonazzoli. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bohinen, Jaroszynski, Lovato, Ribéry, Pirola

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, De Luca, Trimboli

SALERNITANA-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Salernitana-Sampdoria, domenica 28 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

La Salernitana ha vinto due dei tre precedenti casalinghi contro la Sampdoria nel massimo campionato, ma ha perso l’ultimo nella scorsa stagione (0-2, autogol di Di Tacchio e rete di Candreva).

La Salernitana non ha segnato alcun gol nelle prime due gare stagionali per la prima volta in Serie A. I campani però, dopo lo 0-0 contro l’Udinese, potrebbero mantenere la porta inviolata in due match di fila nel massimo campionato per la prima volta dal periodo aprile-maggio 1999 (cinque in quel caso).

La Salernitana non ha trovato il gol nelle ultime due partite interne di Serie A, dopo che aveva segnato in sette delle precedenti otto – prima di quella serie positiva la squadra campana era rimasta a secco per cinque gare di fila.

Da una parte la Sampdoria è la squadra che ha perso più partite in Serie A nel 2022, dall’altra nessuna formazione ha pareggiato più della Salernitana nel periodo (nove, alla pari dell’Empoli).

La Sampdoria non ha segnato in queste due prime giornate di campionato: non è mai rimasta nella sua storia a secco di gol in tutte le prime tre partite disputate in un torneo di Serie A.

Questa sarà la prima trasferta per la Sampdoria nel campionato in corso: l'ultima stagione in cui i blucerchiati hanno vinto il loro esordio in esterna in un'edizione della Serie A risale al 2017/18, contro la Fiorentina, con Marco Giampaolo alla guida.

Antonio Candreva ha giocato 71 partite, segnato 12 gol e fornito 18 assist con la maglia della Sampdoria in Serie A; con i blucerchiati in media ha fornito un passaggio vincente ogni quattro partite, il suo miglior rapporto tra le squadre con cui ha giocato nel massimo campionato.

La Salernitana potrebbe diventare la 37ª squadra differente contro cui Fabio Quagliarella segna in Serie A, in quel caso solo Alberto Gilardino (39), Roberto Baggio (38) e Francesco Totti (38) ne conterebbero di più.

Solo Victor Osimhen (15) ha effettuato più tiri di Abdelhamid Sabiri in questa Serie A, ma il centrocampista della Sampdoria ha centrato solo una volta lo specchio della porta con le sue 11 conclusioni.

