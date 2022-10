Salernitana-Spezia, match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno sabato 22 ottobre alle ore 15:00. Lo Spezia è imbattuto in due precedenti di Serie A contro la Salernitana: vittoria al Picco per 2-1 il 16 ottobre 2021 e pareggio 2-2 all’Arechi lo scorso 7 febbraio.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Piatek. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maggiore, Ribéry

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Agudelo, Kiwior, Bourabia; Holm, Nzola, Gyasi. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bastoni, Kovalenko, Reca

SALERNITANA-SPEZIA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Salernitana-Spezia, sabato 22 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

L’ultimo successo della Salernitana contro lo Spezia in campionato risale al 10 novembre 2018 in Serie B: 1-0 in casa grazie al gol di Riccardo Bocalon.

La Salernitana è uscita sconfitta in tre delle ultime quattro gare di campionato (1V), tanti ko quanti quelli registrati nelle precedenti 15 gare nella competizione (5V, 7N).

Lo Spezia ha perso le ultime cinque trasferte di Serie A (tutte quelle di questa stagione), parziale in cui non ha segnato nemmeno un gol e ne ha subiti 12; l’ultima squadra a perdere almeno sei gare di fila fuori casa senza andare a bersaglio nel massimo torneo è stata il Livorno nel 2013/14 (sette) e l’unica nella storia a farlo nelle prime sei trasferte di un campionato di Serie A è stata il Napoli nel 1939/40.

La Salernitana – nonostante la sconfitta con l’Inter – ha tre punti in più rispetto ai sette conquistati nelle prime 10 partite della scorsa Serie A; anche lo Spezia ha fatto leggermente meglio rispetto allo scorso torneo (nove punti conquistati contro otto); entrambe le formazioni uscirono sconfitte nell’undicesima partita del torneo 21/22.

Anche contro la Cremonese, lo Spezia ha subito gol nel primo quarto d’ora di gioco: la squadra ligure ha incassato ben cinque reti nei primi 15 minuti, record negativo condiviso con la Sampdoria nella Serie A 2022/23.

Sfida tra le due squadre che hanno concesso più gol da fuori area in questo campionato: lo Spezia (cinque), la Salernitana (quattro); quella campana rimane – con Torino e Verona – una delle tre squadre a non aver ancora trovato la rete dalla distanza finora.

Nessun difensore ha completato più dribbling di Pasquale Mazzocchi (17, come Fabiano Parisi) in questa Serie A: il laterale campano è l’unico giocatore di movimento della Salernitana ad aver iniziato da titolare ognuno dei 10 match di questo campionato.

Antonio Candreva ha sempre segnato nelle due occasioni in cui ha affrontato lo Spezia in Serie A nel girone di andata (entrambe con la maglia della Sampdoria): gol al Picco nel gennaio 2021 e rete al Ferraris di Genova nell’ottobre 2021.

Solo Josh Doig del Verona (2002) è più giovane di Emil Holm (2000) tra i difensori che vantano già almeno un gol e almeno un assist vincente in questa Serie A – l’esterno svedese dello Spezia però non ha mai partecipato attivamente a un gol in trasferta nel massimo torneo.

