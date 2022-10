Salernitana-Verona, match valido per la nona giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Arechi di Salerno domenica 9 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Nicola e quella di Cioffi. Il Verona è una delle sole cinque squadre contro cui la Salernitana è imbattuta in Serie A – tra queste, solo contro Bari (quattro) e Venezia (quattro) i campani contano più precedenti nella competizione rispetto ai veneti (due incroci, entrambi nello scorso campionato).

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Lovato; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio, Ribéry, Bohinen

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Lazovic, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Cioffi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Coppola, Ilic

SALERNITANA-VERONA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Salernitana-Verona, domenica 9 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Salernitana ha segnato quattro reti in due incroci contro il Verona in Serie A, una media di due a partita: solo contro Pro Patria (2.5) e Lucchese (2.5) ha realizzato in media più gol.

Il Verona è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime quattro trasferte di Serie A contro avversarie campane (1V, 3N), dopo una serie di 13 sconfitte consecutive in questa regione.

La Salernitana non vince da cinque gare di campionato (3N, 2P) e nelle quattro più recenti ha incassato sempre almeno due reti: mai nella sua storia in Serie A ha subito più di una rete per cinque partite consecutive.

Il Verona ha perso per 2-0 ciascuna delle ultime due trasferte di campionato; l’ultima volta in cui i veneti hanno trovato tre KO consecutivi in trasferta, senza segnare, in Serie A è stata nell’aprile 2018, con Fabio Pecchia in panchina.

Nonostante il Verona sia la squadra che ha subito più tiri nel corso dei primi tempi di questa Serie A (76), ha incassato il 60% delle proprie reti nel corso della ripresa (9/15) e sette nell’ultima mezzora di gioco, record negativo nel periodo nel corso delle prime otto giornate.

Salernitana e Verona sono due delle tre squadre che non hanno ancora segnato una rete con un tiro da fuori area in questo campionato (l’altra è il Torino).

L’attaccante della Salernitana Boulaye Dia è l’unico tra i giocatori alla loro stagione d’esordio in Serie A ad aver già sia segnato più di una rete (tre) che servito più di un assist (due) in questo campionato.

Il Verona è una delle quattro squadre contro cui Antonio Candreva ha segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist in Serie A: contro i gialloblù è stato coinvolto finora in media in una rete ogni 106 minuti giocati, solo contro Palermo ed Empoli (per entrambe un gol o assist ogni 99 minuti) ha all’attivo un dato migliore.

Il difensore del Verona Josh Doig è il più giovane giocatore ad essere stato coinvolto in tre o più reti in questa Serie A (due gol e un assist per lui).

