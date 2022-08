Sampdoria-Atalanta, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova Sabato 13 agosto alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Gasperini e quella di Giampaolo.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Squalificati: Leverbe

Indisponibili: Conti, Gabbiadini, Trimboli

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Okoli, Djmsiti; Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Carnesecchi, Palomino, Zappacosta

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto 39 delle 100 sfide di Serie A contro l’Atalanta (31N, 30P), solo contro la Roma (40) i blucerchiati hanno ottenuto più successi nel torneo.

Con il successo per 4-0 nell’ultimo confronto di campionato lo scorso 28 febbraio, l’Atalanta ha vinto tre sfide consecutive contro la Sampdoria per la prima volta in Serie A. Più in generale la Dea è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare contro i blucerchiati in campionato (5V, 1N).

La Sampdoria ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite casalinghe contro l’Atalanta in campionato (0-0 il 10 novembre 2019), dopo che era rimasta imbattuta in tutte le cinque precedenti al Ferraris (4V, 1N).

Sampdoria e Atalanta si affronteranno per la quinta volta nella gara d'esordio in un campionato di Serie A: i blucerchiati sono imbattuti in queste sfide (2V, 2N), l'ultima delle quali è stata disputata il 14 settembre 1986 (1-0 per i liguri, sfida decisa da un autogol di Prandelli).

La Sampdoria ha perso tutti gli ultimi quattro esordi stagionali in Serie A (senza segnare alcun gol), già record negativo per i blucerchiati nel torneo - prima di questa striscia i liguri avevano ottenuto tre successi di fila, l’ultimo dei quali il 20 agosto 2017 (2-1 v Benevento).

L’Atalanta ha vinto tutti gli ultimi quattro incontri nel primo match della stagione in Serie A, già record (prima di questa striscia non era mai andata oltre i due di fila) - in queste quattro gare più recenti la Dea ha realizzato 13 gol (3.3 di media).

Nel 2022 nessuna squadra ha perso più partite della Sampdoria in Serie A: 13 su 19, al pari del Venezia - quella blucerchiata è anche la formazione che ha pareggiato di meno nel periodo (solo una volta contro il Verona il 23 aprile).

L’Atalanta ha perso gli ultimi due match dello scorso campionato senza segnare alcun gol, con Gasperini alla guida solo una volta la Dea ha infilato una striscia di tre partite di fila senza reti all’attivo: tra settembre e ottobre 2018.

Fabio Quagliarella ha segnato 12 reti contro l’Atalanta in Serie A, solo contro la Fiorentina ha realizzato più marcature nel torneo (14). In caso di gol anche nel 2022/23 Quagliarella andrà a segno per la 18ª stagione diversa in Serie A, solo Francesco Totti (23), Gianni Rivera (20) e Silvio Piola (20) hanno fatto meglio nella storia della competizione.

Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2012/13), Luis Muriel è il calciatore che ha segnato più gol alla prima giornata di campionato: sette, seguito da Ciro Immobile a quota sei. Il colombiano ha vestito la maglia della Sampdoria per un totale di 79 partite di Serie A, in cui ha realizzato 21 marcature.

