Juventus, Allegri: "Rabiot e Kostic giocano. Gli infortuni? Quando capitano a noi viene giù il mondo"

CALCIO, SERIE A - Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Sampdoria-Juventus, in programma lunedì alle 20.45. "La Juve al momento non può essere favorita per i risultati fatti, non dobbiamo essere presuntuosi. Zakaria? Sono contento, non parlo di mercato, pensiamo a vincere le partite. Kostic? Domani dovrebbe giocare dall'inizio", le parole in conferenza stampa.