Sampdoria-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova mercoledí 31 agosto alle ore 18:30. Di fronte la squadra di Giampolo e quella di Sarri. La Sampdoria ha vinto solo due delle ultime 21 sfide in Serie A contro la Lazio (3N, 16P): nello stesso periodo, dal 2010/11 in avanti, solo contro il Napoli i blucerchiati hanno ottenuto meno successi contro formazioni affrontate più di cinque volte nel massimo campionato.

Probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Villar, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

Indisponibili: Conti, Trimboli

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

Indisponibili: -

Squalificati: -

SAMPDORIA-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA SU DAZN E SKY

Sampdoria-Lazio, mercoledí 31 agosto, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

Dopo il successo per 2-0 nel girone di ritorno dello scorso campionato, la Lazio potrebbe tenere la porta inviolata in due gare consecutive di Serie A contro la Sampdoria per la prima volta dal 2015 (tre in quell’occasione, tutte con Sinisa Mihajlovic alla guida del club blucerchiato).

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite in Serie A in casa della Sampdoria (1P), sempre realizzando almeno due reti. L’eccezione risale al 17 ottobre 2020 quando i blucerchiati guidati da Claudio Ranieri si imposero 3-0 con reti di Quagliarella, Augello e Damsgaard.

La Sampdoria non ha trovato il gol nelle sue ultime due gare interne di campionato: i blucerchiati non registrano tre partite in casa di fila senza reti all'attivo nella competizione dal settembre 2013.

Considerando anche la fine dello scorso campionato, la Lazio ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre di fila nella competizione da marzo 2016 (sei in quel caso, nella gestione di Stefano Pioli).

La Sampdoria è l’unica squadra che in questo campionato non ha ancora segnato un gol: è la prima volta nella storia della competizione in cui i blucerchiati rimangono a secco nelle prime tre gare stagionali di Serie A.

La Lazio ha ottenuto sette punti in questo campionato dopo tre giornate, nelle ultime 22 stagioni di Serie A solo una volta i biancocelesti hanno guadagnato almeno 10 punti dopo le prime quattro partite stagionali nel torneo (10 nel 2017/18).

Francesco Caputo, dopo aver segnato due soli gol nelle prime nove partite disputate di mercoledì in Serie A, ha realizzato sei reti nelle nove più recenti, tutte in casa.

Ciro Immobile ha segnato 14 reti contro la Sampdoria in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio, avendo realizzato altrettanti gol contro il Genoa: infatti, dal 2013/14 in avanti è stato il giocatore che, da avversario, ha realizzato più gol allo stadio Luigi Ferraris nel massimo campionato (14).

A partire dalla scorsa stagione solo Robert Lewandowski (21) ha segnato più gol in trasferta di Ciro Immobile (15, al pari di Kylian Mbappé e Karim Benzema) nei maggiori cinque campionati europei.

Fantacalcio: i consigli per la 4a giornata di Serie A

