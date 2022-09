Sampdoria-Milan chiude il programma del sabato di Serie A: il match di Marassi, in programma alle 20.45, è valido per la sesta giornata. Arbitra l'incontro Michael Fabbri della sezione di Ravenna. I blucerchiati di Giampaolo hanno solo 2 punti dopo i primi 5 turni di campionato: li hanno conquistati entrambi in casa imponendo il pari sia alla Juventus (0-0) che alla Lazio (1-1). I rossoneri di Stefano Pioli , reduci dal successo di sabato scorso nel derby contro l'Inter e dal pareggio per 1-1 di Salisburgo al debutto in Champions League, sono a quota 11 e in trasferta quest'anno non hanno ancora vinto: fuori da San Siro finora il Milan ha infatti raccolto due pareggi contro Atalanta e Sassuolo. Di seguito le scelte dei due tecnici.