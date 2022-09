Sampdoria-Monza, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova domenica 2 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Giampaolo e quella di Palladino. La Sampdoria sarà la prima avversaria ligure nella storia del Monza in Serie A; i blucerchiati sono rimasti imbattuti in 13 delle 15 sfide contro i brianzoli tra Serie B e Coppa Italia (6V, 7N), vincendo tutte le ultime quattro – incluso il confronto più recente tra le due formazioni, il 29 agosto 2001 in Coppa Italia (2-1 per i liguri fuori casa).

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar, Sabiri; Djuricic; Caputo, Gabbiadini. All. Giampaolo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Luca

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Ciurria, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Mota, Caprari. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D’Alessandro, Petagna

SAMPDORIA-MONZA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Sampdoria-Monza, domenica 2 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 14:30.

Statistiche Opta

La Sampdoria non ha mai perso in sette precedenti casalinghi contro il Monza tra Serie B e Coppa Italia (4V, 3N), con uno score complessivo di 13-6.

Il Monza potrebbe vincere la sua prima trasferta in assoluto contro una squadra ligure tra Serie A e B: finora ha registrato otto pareggi e 19 sconfitte fuori casa contro queste avversarie, tutte nel campionato cadetto.

La Sampdoria ha raccolto solo due punti in questo campionato in sette match, nella sua storia in Serie A ha sempre guadagnato almeno quattro punti dopo le prime otto gare stagionali nel torneo.

La Sampdoria non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di campionato (2N, 6P), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga senza successi in Serie A risale al periodo tra marzo e maggio 2013 (10 in quel caso con Delio Rossi alla guida).

Prima di Raffaele Palladino, gli ultimi due allenatori che avevano vinto nel loro match d’esordio assoluto in Serie A alla guida di una squadra neopromossa erano stati Stefano Colantuono e Pasquale Marino, entrambi il 10 settembre 2006 rispettivamente sulle panchine di Atalanta e Catania; l’ultimo tecnico che invece ha vinto le prime due nella competizione guidando una formazione proveniente dalla B è stato Roberto Donadoni, con il Livorno nel 2005.

Nelle prime sette gare di questa Serie A, la Sampdoria è la squadra che ha effettuato più tiri in seguito a un recupero offensivo: 14, in media una volta ogni 3.6 occasioni in cui ha iniziato una sequenza a 40 metri o meno dalla linea di porta avversaria – anche la media è la migliore nel torneo in corso, dimostrando la sua efficienza nel recupero alto del pallone.

Il centrocampista della Sampdoria Abdelhamid Sabiri è il giocatore che ha tentato più passaggi terminati nella trequarti avversaria nelle prime sette giornate di questa Serie A: 122, tuttavia nessuno di questi si è ancora trasformato in un assist.

Gianluca Caprari ha segnato tre gol contro la Sampdoria in Serie A, solo contro Fiorentina (cinque) e Roma (quattro) ha fatto meglio nel torneo. La squadra blucerchiata è sia la formazione con la quale il classe ‘93 ha collezionato più presenze in Serie A (73), sia quella con cui ha realizzato più reti (14).

Stefano Sensi ha disputato 11 match, conditi da un gol, tra febbraio e aprile 2022 con la maglia della Sampdoria in Serie A – solo una volta il classe ’95 ha sia segnato che fornito assist nello stesso match di Serie A: proprio contro la Sampdoria con l’Inter il 28 settembre 2019.

