Sampdoria-Roma, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Ferraris di Genova lunedì 17 ottobre alle ore 18:30. La Sampdoria non batte la Roma in un girone d’andata di Serie A dalla stagione 2015/16 (2-1 il 23/09/2015 con Walter Zenga in panchina, reti di Salah, Éder e autorete di Manolas): da allora tre vittorie giallorosse e tre pareggi.

Probabili formazioni

Ad

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Djuricic, Sabiri; Caputo. All. Stankovic

Europa League Mourinho: "Pareggio vitale, ora dipende solo da noi" 12 ORE FA

Squalificati: nessuno

Indisponibili: De Luca, Murillo, Winks

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo; Belotti, Abraham. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Celik, Darboe, Dybala, Karsdorp, Wijnaldum

SAMPDORIA-ROMA, DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING: DIRETTA ESCLUSIVA SU DAZN

Samp-Roma, lunedí 17 ottobre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.

Statistiche Opta

La Sampdoria non batte la Roma in un girone d’andata di Serie A dalla stagione 2015/16 (2-1 il 23/09/2015 con Walter Zenga in panchina, reti di Salah, Éder e autorete di Manolas): da allora tre vittorie giallorosse e tre pareggi.

La Roma ha vinto cinque delle ultime otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (2N, 1P) e nel 50% di queste gare non ha subito gol (quattro su otto) – nelle precedenti otto gare i giallorossi avevano vinto solo due volte (2N, 4P).

La Roma ha vinto nell’ultima trasferta a Genova contro la Sampdoria (0-1 ad aprile con gol di Mkhitaryan) e non colleziona due successi di fila in casa dei blucerchiati in campionato dal 2008 (2-4 nel torneo 2006/07 e 0-3 nel 2007/08).

La Sampdoria ha pareggiato nell’ultimo match a Bologna e non riesce a rimanere due gare di fila in Serie A senza perdere da aprile (contro Verona e Genoa) – la formazione blucerchiata non vince dal 16 maggio contro la Fiorentina e sta vivendo la striscia più lunga senza successi nel massimo torneo (10 gare) dalle 17 partite con Walter Novellino in panchina tra febbraio e settembre 2006.

Questa è l’ottava volta che la Roma vince almeno sei delle prime nove partite di un campionato di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria e in tutte le precedenti sette stagioni ha poi concluso il torneo nelle prime tre posizioni della classifica finale (ultima volta nel 2017/18).

La Roma è la squadra dei maggiori cinque campionati europei 2022/23 che ha la differenza più ampia (6.92) tra Expected Goals (18.92) e gol effettivamente realizzati (12).

La Roma è – alla pari del Milan – una delle due squadre che sono andate più volte in vantaggio in match di questo campionato (sei) senza mai perdere nemmeno un punto una volta avanti nel punteggio.

La Sampdoria ha chiuso soltanto un primo tempo di questo campionato senza subire nessun gol (ad agosto, contro la Juventus): nessuna formazione ha fatto peggio (un primo tempo anche il Lecce) – insieme alla Cremonese, la squadra blucerchiata è una delle due che hanno incassato più reti (10 a testa) nel corso delle prime frazioni di gioco finora.

Filip Djuricic ha partecipato attivamente a quattro gol (due reti, due assist) nelle ultime quattro gare di Serie A giocate contro la Roma; il serbo – a segno contro il Bologna – non va a bersaglio in due presenze consecutive di campionato da ottobre 2020.

La Sampdoria è – al pari del Sassuolo – una delle due vittime preferite in Serie A di Andrea Belotti: il “Gallo” ha messo a segno ben nove gol contro i blucerchiati nella competizione, ma al Ferraris non punisce i blucerchiati dalla doppietta del 4 novembre 2018 (4-1 per il Torino).

Fantacalcio: i consigli per la 10a giornata di Serie A

Europa League Real Betis-Roma 1-1, pagelle: Camara il jolly dal mazzo di Mou 15 ORE FA